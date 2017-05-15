ثامر السليم

نظمت مدرسة نوتنغهام البريطانية حفلها السنوي لتخريج وتكريم زهورها من أبنائها وبناتها للعام الدراسي 2017، في جو رائع ساده السرور، وسط حضور أولياء الأمور الذين أثنوا على الحفل وأكدوا أنه خير ختام للجهود الرائعة المبذولة على مدار العام في شتى النواحي التعليمية والإدارية والتنظيمية، وذلك على مسرح المدرسة في منطقة جليب الشيوخ، وبحضور صاحب المدرسة مشعل المشعان ومدير المدرسة أيوب إسماعيل وعدد من أولياء الأمور.

وتضمن برنامج الحفل العديد من الفقرات الجميلة منها فقرات فنية قدمها الطلاب أنفسهم وسط تحية الحضور، وتم توزيع شهادات التخرج والهدايا على الطلبة والطالبات الفائقين.

من جانبه، قال مدير المدرسة أيوب إسماعيل ان هذه هي السنة الثانية التي نقوم فيها بتخريج الطلبة في المدرسة وكان العدد في العام الماضي قليل ولكن في هذا العام بلغ العدد الضعف، مشيرا الى ان الطلبة مستواهم الدراسي في تحسن مستمر.

وأضاف إسماعيل في تصريح لـ «الأنباء» ان مراحل الدراسة في المدرسة هي من الروضة الى الثانوي، ولكن المتاح حاليا الى الصف الثامن ونسعى لاستكمال باقي السنوات الدراسية خلال القادم من الأيام، لافتا الى ان المدرسة تتبع النظام البريطاني وجميع المعلمين من الجنسية البريطانية ويتبعون المنهج البريطاني ولدينا اعتمادات من اكسفورد وكمبريدج وايديكس.

ولفت الى ان المدرسة الى الآن جديدة كونها في السنة الثانية من عمرها وسيصلنا خلال الأيام المقبلة 20 أستاذا من بريطانيا غير المتواجدين حاليا، مؤكدا انه لا توجد صعوبات تذكر وان وجدت فنسعى لإزالتها، مبينا ان ما يميز مدرستنا هو اعتمادنا على الإبداع والابتكار ودائما نتبع أحسن طرق في الأنشطة المدرسية.



وأكد إسماعيل ان المدرسة على ثقة تامة بالنجاح والتفوق والتميز من أجل النهوض بالمدرسة والإدارة الجيدة للمدرسة وقوة المدرسين عبر اتباعهم المناهج القوية.