الوزير تفقّد عدداً من اللجان وشدد على ضرورة تهيئة أفضل الأجواء: الأسئلة واضحة وفي مستوى الطلبة

الخالدي: 12799 طالباً يؤدون الاختبارات في 32 مدرسة بالعاصمة

بوحمد: تذليل جميع الصعوبات وتوفير أجواء الاختبار المريح في «الفروانية» عبدالعزيز الفضلي

انطلقت أمس اختبارات نهاية العام للمرحلة الثانوية في مختلف المناطق التعليمية حيث تواجدت القيادات التربوية في الميدان منذ الصباح الباكر، كما قام وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس بجولة تفقدية على لجان الاختبارات في مدرسة فهد الدويري الثانوية للبنين وثانوية الجابرية بنات التابعتين لمنطقة حولي التعليمية.



وأكد الوزير الفارس خلال تفقده لجان الاختبارات لصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر على ان الاختبارات بدأت بصورتها الطبيعية، لافتا الى جاهزية اللجان وتوفير جميع الامكانيات والبيئة المناسبة كالإضاءة والتكييف وكل ما يحتاجه الطالب لأداء الاختبار، ومتابعة عملية تسلم وتوزيع الاوراق وغرف الكنترول.



وأضاف الفارس ان الاختبارات واضحة وجاءت في مستوى الطالب ولا توجد أسئلة ذات صيغة يصعب فهمها، مشددا على انه سيتم تطبيق اللوائح واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه حالات الغش، ومتابعة جميع المدارس عن طريق المسؤولين في وزارة التربية، متوجها بالشكر لجميع العاملين في ديوان عام الوزارة والقائمين على المدارس لجهودهم الكبيرة في متابعة ابنائنا الطلبة وتوفير الامكانيات لهم، متمنيا التوفيق والنجاح للطلبة.



كما شهد اليوم الاول من الاختبارات تسجيل ٧٥ حالة حرمان للطلبة منهم ٥٣ لطلبة القسم الادبي و٢٢ للشعبة العلمية.



لجان الجهراءمن جانبه، اعلن مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد بن غيث أنه تم توزيع صناديق الاختبارات، حيث وصلت إلى المدارس في تمام السابعة صباحا وفتحت في وقت واحد في 36 لجنة في الثامنة صباحا، ولم تردنا أي نواقص في أوراق الأسئلة في عموم الـ 36 لجنة وسارت الأمور بشكل سلس دون معوقات.



وأعلن الغيث في تصريحات للصحافيين عن تشكيل فريق من قياديي المنطقة لاعداد تقارير مكتوبة عن سير العملية، و«إذا كان هناك أي نواقص فسنعمل على تلافيها وانا على تواصل دائم معهم وستسير الأمور وفق الخطة الموضوعة وأتمنى كل التوفيق لأبنائي الطلبة والطالبات».



وحول الإجراءات المستحدثة للحد من ظاهرة الغش قال الغيث: للإدارات المدرسية كل الصلاحيات في عملية ضبط الاختبارات والحد من تلك المظاهر ومنع دخول الهواتف وأي أجهزة إلكترونية وفق القانون، مبينا أن محضر الغش لا يتم إلا من قبل رئيس اللجنة وفق شروط عدة أهمها ثبوت أداة الغش وإرفاقها بمحضر الغش وتوقيع رئيس اللجنة والملاحظين، لافتا الى ان الإجراءات المتبعة واحدة في مدارس البنين والبنات، مؤكدا التدقيق على هويات الطلبة قبل دخولهم لجان الاختبارات.



بدورها، قالت مراقبة التعليم الثانوي بمنطقة الجهراء التعليمية خالدة المير ان أسئلة الاختبارات جاءت في نطاق ما درسه ابناؤنا الطلبة طوال العام الدراسي، مشيرة الى ان اليوم حان وقت حصد ثمار ما تعلموه، موضحة ان المنطقة حرصت على توفير افضل الأجواء للطلبة قبل بدء الاختبارات، لافتة الى تخصيص مدارس لتقديم دروس تقوية ليس لأبناء الجهراء فقط بل لجميع طلبتنا في مختلف المناطق.



وأضافت المير: حرصنا على توفير سبل الراحة من خلال تقديم الاختبار المريح وجميع مستلزمات الاختبارات، متمنية التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة، شاكرة الادارات المدرسية على ما قامت به من جهود جبارة لخدمة المتعلمين في مختلف المراحل الدراسية.



من ناحيته، قال مدير مدرسة أبوتمام مهنا الشمري: تشرفت بزيارة مدير المنطقة، حيث اطلع على سير الامتحانات وطلب الاتصال به مباشرة في حال وجود أي نواقص، مؤكدا أن حضور الطلبة فاق الـ 95%.



مدارس العاصمةوفي السياق ذاته، أكدت مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي أن 12799 طالبا وطالبة في مختلف مدارس المرحلة الثانوية البالغة 32 ثانوية للبنين والبنات أدوا اختباراتهم بكل سهولة ويسر ووقف تطبيق آلية الاختبار المريح وذلك لتوفير أقصى بيئات الاستقرار داخل اللجان، موضحة أنها اطلعت بشكل مباشر في ساعات الصباح الأولى على آلية تسلم اوراق الاختبارات وفض المظاريف التي تمت تحت إشراف إدارات المدارس.



وأضافت الخالدي في تصريح صحافي خلال جولة في منطقتي شمال غرب الصليبخات وجابر الأحمد أنه تم حث رؤساء اللجان على التحلي بحسن التصرف والحكمة والذكاء في التعامل مع أي حادث معين مع ضرورة الوضع في الاعتبار مصلحة الطلاب بالدرجة الأولى ومراعاة توفير الأجواء الملائمة لأداء اختبارات الطلبة لكون هذه الفترة تعد جزءا من العملية التعليمية والتحصيلية ما يفرض على جميع المعنيين بالعملية التربوية والتعليمية تهيئة الأجواء بكل متطلباتها، مشددة على أن المنطقة التعليمية أوصت الإدارات المدرسية بتطبيق الاختبار المريح وتهيئة الأجواء النفسية خاصة لطلبة الحالات الخاصة ليتسنى لجميع الطلبة تأدية اختباراتهم على أكمل وجه.



وقالت ان منطقة العاصمة التعليمية نظمت الاستعدادات الخاصة بالاختبارات النهائية من حيث التأكيد على مدير إدارة الشؤون الهندسية لمتابعة حالات التكييف في جميع المدارس وإعداد نشرات للمراحل التعليمية للإيعاز إلى الإدارات المدرسية في بث روح الثقة والهدوء والطمأنينة لدي الطلبة، موضحة إلى أن المنطقة قامت بعمل خطة للزيارات الاستطلاعية لجميع المدارس خلال فترة الاختبارات وتوفير العدد الكافي من الملاحظين وإصدار القرارات الخاصة بتكليفهم بذلك كما تم توزيع اللجان الخاصة بطلبة مراكز تعليم الكبار وطلبة المنازل على مدارس المرحلة الثانوية.



الحالات الخاصةمن جهته، أعلن مدير عام منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد ان الاختبارات في يومها الأول سارت على ما يرام وحسب الخطة الموضوعة بالتنسيق مع قطاع التعليم العام والادارات المدرسية التي تبذل جهود كبيرة لتوفير افضل الأجواء لأبنائنا الطلبة.



جاء ذلك في تصريح ادلى به بوحمد للصحافيين عقب جولة قام بها صباح أمس لعدد من لجان الاختبارات في مدارس المنطقة، مؤكدا ان المدارس تقوم بتذليل جميع الصعوبات عن طلبتنا من خلال توفير أجواء الاختبار المريح، مشيرا الى ان هناك لجانا ايضا للحالات الخاصة كما تم توفير جميع المستلزمات للطلبة لأداء اختباراتهم على اكمل وجه، موضحا ان عدد الطلبة الذين لهم الحق في دخول اختبارات نهاية العام ١٩ ألفا و١٤٦ طالبا.

هروب جماعي لطلبة المنازل و«تعليم الكبار»!

شهدت لجان اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلة الثانوية هروبا شبه جماعيا لطلبة المنازل و«تعليم الكبار»، فلم يحضر إلا عدد قليل جدا، وذلك بسبب الإجراءات المشددة التي اتخذتها وزارة التربية لمنع الغش، والذي انتشر بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان طلبة المنازل و«تعليم الكبار» أخذوا «مرضيات» ليحصلوا على راحة وعذر مقبول على اثره يتم السماح لهم بدخول اختبارات الدور الثاني، مشيرة الى انهم يأملون في ان يكون الدور الثاني أسهل في الرقابة من الأول.



ولفتت المصادر الى تجربة التدقيق الشديد الذي قامت به المدارس من خلال وضع اجهزة التفتيش يومي الاربعاء والخميس الماضيين، موضحة انه لم يكن امامهم الا الحصول على «مرضيات».

أقارب «العويهان»

ردا على سؤال حول أوضاع الطلبة من أقارب أبناء عائلة العويهان الذين قضوا اثر حادث أليم قبل عدة أيام وكيفية التعامل معهم في الاختبارات، قال مدير منطقة الجهراء وليد بن غيث: لدينا طالبان من عائلة العويهان، وقد أرسلنا مديرة المدرسة للنظر في إمكانية تقديم الاختبارات وفق لجنة خاصة، وان لم يرغبوا فسيدخلون امتحانات الدور الثاني، وقد خيرناهم بين هذين الأمرين، وستكون اختباراتهم في الفصل الثاني فقط وليس جميع المنهج.

تمر وقهوة

قامت الإدارة المدرسية في ثانوية عروة بن الزبير بتقديم التمر والقهوة للطلبة قبيل دخولهم لجان الامتحانات، كما وفرت لهم وجبة إفطار أشرف عليها مدير المدرسة ماجد السالم، وذلك في إطار آلية الاختبار المريح، والذي لاقى إعجاب واستحسان الطلبة وأولياء الأمور.