أشاد رئيس جمعية المعلمين الكويتية مطيع العجمي بما جاء في الاجتماع النهائي الذي عقدته اللجنة التعليمية في مجلس الأمة لرفع التصور النهائي للاقتراحات بإجراء تعديلات على القانون 28/2011 الخاص بكادر المعلمين والتي سبق للجمعية أن تبنتها عن طريق عدد من النواب، معربا في الوقت نفسه عن تطلعه، وأمله الكبير في أن تتم مناقشة الاقتراحات خلال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة والتصويت عليها، وان ثقة الجمعية وجموع المعلمين والمعلمات وأهل الميدان كافة كبيرة في إقرار التعديلات المقترحة التي سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير في تعزيز حقوق المعلمين ومكتسباتهم ورفع مكانتهم، وبما يساهم في تحقيق الغايات التربوية والوطنية المنشودة التي تهدف إلى تشجيع الكوادر الوطنية للعمل في مجال التعليم، وإنصاف المعلمين والمعلمات ومنحهم كامل حقوقهم المكتسبة، وفي المضي قدما للارتقاء بالمسيرة التربوية.

وأضاف أن الاجتماع تم من خلاله مناقشة بنود الاقتراحات بشكل دقيق ومفصل للغاية، ومقارنتها بالبنود الحالية للكادر، وقد شهدت كل التعديلات التوافق الكامل، الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في إعداد التصور النهائي لرفعه إلى رئيس مجلس الأمة، وبهدف إدراجه في جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه.