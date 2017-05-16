أبرمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اتفاقية تعاون مع بنك الكويت الوطني، للنهوض بمستوى الطلاب وإعدادهم علميا وثقافيا واجتماعا، وذلك بديوان عام الهيئة بالعديلية.

وقع الاتفاقية عن الهيئة المدير العام د. احمد الأثري وعن بنك الكويت الوطني الرئيس التنفيذي صلاح يوسف الفليج، وتأتي الاتفاقية الموقعة بين الجانبين حرصا منهما على توطيد اواصر التعاون بينهما وتوافقا مع السعي الدائم لبنك الكويت الوطني في دعم الشباب، والاستفادة من ريادة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محليا واقليميا في مجالي التعليم والتدريب، وتنص الاتفاقية على التعاون المشترك بين الجهتين لتأهيل وصقل مهارات الطلاب للخوض في سوق العمل والتميز به.

من جانب آخر، استقبل د.أحمد الأثري وفد جامعة جنيف السويسرية برئاسة رئيس الجامعة ايف شارك فلوكيجر والأمين العام المساعد ديدييه رابو.

خلال اللقاء تم بحث ايجاد فرص للتعاون المشترك فيما يخص آليات الابتعاث والتفرغ العلمي والأبحاث وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وذلك لتطوير عملية التعليم وتبادل الخبرات المختلفة بين الجانبين. كما تم التطرق كذلك الى امكانية إيفاد بعض طلاب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، خلال العطلة الصيفية الى جامعة جنيف للتعرف عليها والاستفادة من خبراتها في المجالات المختلفة.