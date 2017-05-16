رقية حسين: «بريق» يسير على دروب النجاح المستمر





الاء خليفة

اختتم مؤخرا اللقاء التشاوري الأول لفرق برنامج بريق للتفكير الإيجابي بحضور معلمي ومعلمات مدارس المرحلة الثانوية وأساتذة كليات جامعة الكويت، حيث بدأ اللقاء بنشاط قدمه على حدة كل من فريق بريق بمدرسة أحمد العدواني الثانوية للبنين، ومدرسة بيان الثانوية للبنات حول مدى تأثير البرنامج في سلوكيات الطلبة ومعلميهم رغم قصر فترة تطبيق البرنامج لديهم في المدرسة، وقد نالت ردود أفعال الطلبة بشأن برنامج بريق استحسان الحضور حيث أكد المعلمون والطلبة أنفسهم تأثير البرنامج في تغيير سلوكياتهم وزيادة التزامهم المدرسي وتحصيلهم الدراسي.

من جهتها، أشارت الشيخة انتصار سالم العلي رئيسة شركة النوير الكويتية غير الربحية ورئيس المجلس التنفيذي لبرنامج بريق في كلمتها إنه بعد الاستماع للاسئلة الموجهة من قبل المعلمين والمعلمات وأساتذة الجامعة والاستفسارات والرد على تساؤلاتهم ومناقشة مقترحاتهم وتم أخذها بعين الاعتبار بهدف تطوير برنامج بريق للأفضل، كانت ثمار بريق في موسمه الأول الذي لم يتجاوز 3 أشهر كالتالي: مشاركة 13 مدرسة ثانوية فقط و69 معلما ومعلمة للصفين 11 و12 نتج عنه تشجيع 1600 طالب وطالبة في حين شاركت جامعة الكويت بـ 4 كليات و8 أساتذة و500 طالب وطالبة تقريبا.

كما أكدت أن هذا المشروع الرائد ليس على مستوى الكويت أو الوطن العربي فحسب وإنما سيعمل فريق بريق بكل جهده علي أن يكون عالميا ففيه سوف نقوم بإعداد وتوثيق بحث على أعلى المعايير العلمية من خلال تطبيق استبانات مقدمة من شرائح مختلفة في التعليم وذلك تنفيذا لاحدى أدوات البحث العلمي الجاري تنفيذها للبرنامج.

وأضافت الشيخة انتصار أن برنامج «بريق» أعلن اليوم أسماء المشاركين في المنح الدراسية الثلاث إلى جامعة بيركلي في الولايات المتحدة الأميركية لحضور دورة تدريبية متخصصة في مجال علم النفس الإيجابي لهذا العام وذلك لتميز هؤلاء المعلمين في نشر ثقافة التفكير الإيجابي بين الطلبة، وهم الدكتور جاسم العوضي من مدرسة أحمد مشاري العدواني الثانوية للبنين والمعلمة خلود مراد من مدرسة العدان الثانوية للبنات والمعلمة شوق الرشيدي من مدرسة مشرف الثانوية للبنات، علما بأن كلا من برنامج بريق ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشكورة سوف تتحمل تكاليف هذه المنحة.

من جهتها أوضحت مدير برنامج بريق رقية حسين أنه بعد الاستماع لآراء المعلمين وأساتذة الجامعة وبعض الطلبة أيقنت أن بريق يسير على دروب النجاح المستمر.