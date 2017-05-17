استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري، بمكتبه بديوان عام الهيئة وفدا من بنك بوبيان برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للبنك عبدالله النجران التويجري، وبحضور عميد شؤون الطلبة بالهيئة ومديري الشؤون الإدارية والمالية وذلك لبحث إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين.
من جانبه ثمن عميد شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسين المكيمي جهود بنك بوبيان في رعاية ودعم البنك للأنشطة والفعاليات المختلفة بالهيئة، آملا في استمرار التعاون، مشيرا إلى عقد مذكرة تفاهم بين الجانبين قريبا سيتم الإعلان عنها لاحقا.