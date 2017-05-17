عبدالعزيز الفضلي

فيما تستأنف اليوم اختبارات طلبة المرحلة الثانوية لجميع الصفوف بعد أن توقفت امس لأخذ قسط من الراحة أعلنت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري عن مواعيد وآلية عمل الدور الثاني للعام الدراسي ٢٠١٦/٢٠١٧ حيث حددت في نشرة عممتها على الإدارات المدرسية، وحصلت «الأنباء» على نسخة منها يوم الخميس ٢٥ الجاري موعدا لإعلان وتعميم جدول الدور الثاني لصفوف المرحلة الثانوية، مشيرة إلى انه يوم الاثنين ٢٩ الجاري ستقوم المدارس بتسليم مراقبة الامتحانات العامة بالمنطقة احصائية الطلبة الراسبين والذين لديهم حق دخول الدور الثاني بالصفين العاشر والحادي عشر الثانوي (منهج كامل - الفترة الثانية).

وأضافت الكندري أنه في يوم الثلاثاء ٣٠ الجاري ستقوم مراقبة الامتحانات بالمنطقة التعليمية بتسليم نسختين من احصائيات الطلبة الذين لديهم حق دخول الدور الثاني بالصفين العاشر والحادي عشر الثانوي لمراقبة الامتحانات العامة بإدارة التنسيق والمطبعة السرية بديوان الوزارة، لافتة إلى انه سيتم تسليم إحصائيات الطلبة الذين لديهم حق دخول الدور الثاني بالصفين العاشر والحادي عشر الثانوي للمطبعة السرية بديوان الوزارة.

وأكدت الكندري انه لن يعتمد أي تعديل على مقار اللجان بعد تاريخ ٢٩ الجاري، مشددة على ضرورة أن تقوم إدارات المدارس ومقار اللجان بتنبيه الطلبة إلى تقديم العذر الطبي خلال يومين من تاريخ صدوره وإلا يسقط حق الطالب في احتساب غيابه عن المادة بعذر مقبول.