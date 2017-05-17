عبدالعزيز الفضلي

شدد وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط د.خالد الرشيد على أهمية المشاريع الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة في دعم المنظومة التعليمية في البلاد، مشيرا الى مضي الوزارة قدما في تنفيذ وتطوير هذه المشاريع.

وقال الرشيد في تصريح للصحافيين عقب حضوره معرض مشاريع قسم دعم المستفيدين بمنطقة الجهراء التعليمية والذي اقيم في مدرسة فاطمة بنت الحسين الابتدائية بنات بحضور مديرة ادارة نظم المعلومات هدى المطيري ومراقب المتوسط محمد العنزي ورئيس دعم المستفيدين عبدالعزيز الحسيني ومديرة المدرسة أمل الشمري صباح امس، ان انجازات قسم دعم المستفيدين بالجهراء كثيرة وهي تعكس حجم الاهتمام من قبل العاملين فيه على توفير الخدمات الإلكترونية لجميع المستفيدين من طلبة ومعلمين وادارات مدرسية لافتا الى ان نجاح المشاريع يأتي من دعم ومساندة قطاع التعليم العام ومديري ومديرات المدارس المتواصل لهذه المشاريع.

وأضاف ان الوزارة ماضية في تنفيذ مشاريعها الالكترونية التي تخدم العملية التعليمية كمشروع التابلت والسبورة الذكية وكاميرات المراقبة وغيرها من المشاريع.

وذكر ان ما شاهدناه اليوم من مشاريع وتطبيقات الكترونية يؤكد دعم الوزارة والقائمين عليها لمشاريع تطوير التعليم والتي يأتي من ضمنها مشاريع ادخال التكنولوجيا في المنظومة التعليمية، مشيرا الى ان ادارة نظم المعلومات واقسام دعم المستفيدين يعملون دائما في اطار من التعاون والتنسيق لخدمة المدارس والمتعلمين.

واشار الرشيد الى ان الإدارة قامت بتوفير خدمات الكترونية كثيرة مؤخرا كان آخرها خدمة الاستعلام عن درجات الطلاب من خلال الموقع الالكتروني للوزارة للتسهيل على اولياء الأمور.

من جانبها أكدت مديرة ادارة نظم المعلومات هدى المطيري حرص الادارة على تذليل العقبات امام اقسام دعم المستفيدين لقيام بدورهم في خدمة المتعلمين والإدارات المدرسية والادارة المركزية في مناطقهم، مشيرة الى ان تعاون قطاع التعليم العام مع نظم المعلومات كان له الدور الأبرز في نجاح تطبيق المشاريع التقنية والالكترونية سواء من الناحية التعليمية او الادارية.