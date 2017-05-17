استكمالا للتنسيق مع الإدارة العامة للإطفاء نظمت إدارة الإنشاءات والصيانة بجامعة الكويت دورة توعوية بعنوان «المشاريع الإنشائية بين الدورة المستندية وإدارة المشاريع»، وقد حاضر فيها العقيد م.جاسم عطية مراقب دراسة المشاريع، وذلك بحضور مدير إدارة الإنشاءات والصيانة م.حميدة الخالدي، ومراقب التصميم والإشراف م.دهمي العجمي، ورئيس قسم الإشراف م.مصبح الحزمي، ومهندسي الإدارة من قسمي التصميم والإشراف.

وتأتي دورة التوعية هذه حرصا من إدارة الإنشاءات والصيانة على الالتزام بالقوانين الخاصة بالإدارة العامة للإطفاء في المشاريع الإنشائية من مرحلة التصميم إلى مرحلة الإشراف والتنفيذ وتوعية المهندسين بأهمية تنسيق الأعمال مع قطاع الرقابة في الإدارة العامة للإطفاء من خلال شرح وتوضيح الدورة المستندية الأولى والثانية والثالثة والعناصر الأساسية التي يجب مراعاتها عند تقديم مخططات المشاريع للدراسة والاعتماد لدى الإدارة العامة للإطفاء، بالإضافة إلى توضيح الخدمات المتوافرة لدى الإدارة لخدمة وتسهيل معاملات الجهات الحكومية.

بدوره، أكد العقيد م.جاسم عطية أن الإدارة العامة للإطفاء شركاء مع إدارة الإنشاءات والصيانة وليست ندا أو رقيبا عليها.

من جهتها، أشارت م.حميدة الخالدي إلى الرغبة في استمرار التعاون وعمل دورات فنية تخصصية مستقبلية لبقية أقسام الإدارة.