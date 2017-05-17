عبدالعزيز الفضلي

أكد رئيس الكنترول الادبي د.سعود الحربي ان الاختبارات والاجراءات التي يتم اتخاذها في ايد امينة وتصب دائما في مصلحة الطالب وهم ابناء الكويت وهذا واجبنا من الدرجة الاولى.

وأضاف الحربي انه تم الانتهاء من اختبار النحو والصرف للمعهد الديني وكان عدد الطلبة 1149 الناجح منهم 526 والراسب منهم 623 بنسبة 45.7%، وتم البدء بتصحيح 4161 ورقة لمادة الفلسفة للقسم الأدبي وأوضحت النتائج الأولية للنجاح 3523 وعدد الراسبين 638 بنسبة 84.6% وهذا معدل مؤشر أولي جيد جدا بالنسبة لاختبار الفلسفة.

ونصح الحربي ابناءه الطلبة بالجد والاجتهاد وعدم اليأس والشعور دائما بانهم متفوقون والاعتماد على الله سبحانه وتعالى وبذل الجهد في المذاكرة وتنظيم الوقت والحرص على الغذاء الجيد وقلة السهر وأخذ القسط الكافي من النوم والابتعاد كل البعد عن مشاريب الطاقة، متمنيا للطلبة في نهاية الاختبارات التوفيق والنجاح والحصول على مراكز متقدمة.

نتيجة الفلسفة

بدورها، أكدت الموجه الفني العام لمادة الاجتماعيات د. نادية العريفان انه تم الانتهاء من تصحيح مادة الفلسفة لنهاية الفترة الدراسية الثانية القسم الأدبي وان النسبة النهائية لأول مرة بلغت نسبة النجاح 86% في الورق فقط ونأمل ان تكون هذه النسبة في الارتفاع، وهذا الأمر يرجع الى المستجدات في كتاب الفلسفة الذي تم التعديل عليه في هذه السنة وذلك من منطلق تطوير المنهج، الى جانب ان الاسئلة كانت في مستوى الطلبة المتعلمين والتي قاست جميع المهارات التي نأمل فيها الى جانب وجود بعض الاسئلة المتميزة وذلك بجهد العاملين والمتعلمين.

من جهته، أكد النائب الثاني لكنترول القسم العلمي وليد الغيث أن المتقدمين لاختبار مادة الرياضيات عددهم 19292 طالبا بحضور 18579 طالبا وغياب 713 طالبا وكانت الامور تسير وفق ما هو مخطط له داخل اللجان وتم رصد 35 حالة غش في مختلف المناطق التعليمية وتم تدوين محاضر الغش فيها مرفقة بالأدوات المستخدمة للغش، وتم تطبيق اللوائح والإجراءات اللازمة وفقا ما تقتضيه الوثيقة الخاصة بالمرحلة الثانوية.

اما بالنسبة لاختبار اللغة العربية فقال الغيث ان عدد المتقدمين للاختبار 19292 بحضور 18402طالب وغياب عدد 890 طالبا، وتم رصد 40 حالة غش وحرمانهم وتدوين محاضر الغش بشكل كامل واعتماد رئيس لجنة الملاحظين وإرفاق أداة الغش مع هذه المحاضر، متمنيا لأبنائه الطلبة اتباع كل الإرشادات الخاصة بالإدارات المدرسية والإرشادات التي قدمتها مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية ونطلب من أولياء الأمور توفير الأجواء المناسبة لأبنائهم الطلبة خلال فترة الاختبارات، ناصحا الطلبة بالابتعاد عن التوتر وأخذ القسط الجيد من الراحة وعدم السهر والتأني في قراءة اسئلة الاختبار والبدء بالاسئلة السهلة التي يمكن حلها ومن ثم التدرج في عملية الاجابة وتحري الدقة وعدم الاعتماد على اي وسيلة مخالفة للوائح والإرشادات.