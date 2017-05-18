مبادرة Startup Kuwait تنطلق من «رؤية الكويت 2035»

إعلان اسماء الفائزين بالمسابقة يوم الأحد المقبل

ثامر السليم

أكد مدير جامعة الكويت د. حسين الأنصاري أن مبادرة مشروع (Startup Kuwait ) لريادة الأعمال الذي أطلقته جامعة الكويت بمشاركة الجامعات والكليات في الدولة لدعم وتمكين الشباب، تأتي تبنيا لتصور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لرؤية الكويت 2035 كمركز مالي وتجاري إقليمي، والتي أطلقتها الدولة ضمن عدة ركائز أساسية لخطة وطنية فاعلة مرتكزة على تأسيس «رأسمال بشري إبداعي» لرعاية الشباب وتحفيزهم وتعزيز دورهم المجتمعي، وتطوير «اقتصاد متنوع مستدام» ينبع من تأصيل ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة وحاضنات الابتكار، مشيرا الى انه من هذا المنطلق جاءت فكرة هذا المشروع الذي يترجم الدور الريادي للكويت في تحفيز الشباب وتأهيلهم نحو ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة بمستوى عال من المهنية والاحترافية.

جاء ذلك خلال عرض مشاريع تحدي الابتكار الوطني وريادة الأعمال Startup Kuwait - National Innovation & Entrepreneurship Challenge عصر امس الأول في غرفة التجارة والصناعة، بمشاركة جامعات ومؤسسات تعليمية في الكويت، وبحضور رؤساء ومديري الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية، وعدد من قياديي جامعة الكويت والجامعات والكليات المشاركة.

وأضاف الأنصاري أن استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الجامعات والكليات في مشروع (Startup Kuwait ) الممتدة في الدورات السابقة والحالية يحصد ثمارها اليوم من خلال الأفكار والمشاريع لهذه الكوكبة المميزة والموهوبة من أبنائنا الطلبة المبدعين، آملا استمرارها مستقبلا تأكيدا على دورنا الحيوي كمؤسسات تعليمية تزخر بالمواهب والقدرات الشبابية والتي تحملنا مسؤولية دعم هذه المواهب وإبراز وصقل مهاراتهم، فضلا عن تذليل أي عوائق تحول دون نجاحهم وإبداعهم.

من جهته، قال عضو المركز العالمي بكلية العلوم الإدارية د.رضا بهبهاني إنه سيتم الإعلان عن المشاريع الفائزة في تحدي الابتكار الوطني وريادة الأعمال Startup Kuwait يوم الأحد المقبل 21 الجاري الساعة 5 في قاعة سلوى الصباح فندق المارينا.

وجاءت المشاريع المشاركة في المسابقة كما يلي:

1 ـ مشروع «Habbah» للطالب من محمد علوان من الجامعة العربية المفتوحة، تخصص إدارة أعمال، وفكرة مشروعه عبارة عن موقع إلكتروني وبرنامج موبايل يتيح للمستخدم الاطلاع وشراء منتجات ذات طابع عصري وجديدة من خلال استخدام البرنامج يتمكن المستخدم من التواصل مع الأصدقاء والأقارب وتبادل الهدايا فيما بينهم.

2 ـ مشروع «Magniscope» للطالبات أريج أحمد، بتول دشتي، لميس وليد، سجيدة حسين، من جامعة الكويت، كلية علوم وهندسة الحاسوب، وفكرة المشروع عبارة عن تطبيق افتراضي يهدف إلى حل مشكلة العديد من الطلبة فيما يتعلق بالمبادئ العلمية وخاصة الفيزيائية التي لا ترى بالعين ويتطلب فهمها تصورا وتخيلا من المستخدم.

3 ـ مشروع «Drag and Drop Playground» للطلبة علي أشكناني، سلمان الأحمد، حسن فيروز، أحمد العازمي، من جامعة الكويت، كلية علوم وهندسة الحاسوب، والمشروع عبارة عن مشروع تفاعلي متكامل يختص في تعليم البرمجة عن طريق سحب وإفلات مكعبات البرمجة، ويختص في تعليم البرمجة للأطفال من سن ٦ سنوات فما فوق، ويهدف المشروع إلى بناء جيل واع متكامل لديه القدرة على حل المشاكل والتفكير المنطقي.

4 ـ مشروع «Check Him Out» للطالبات شهد الختلان، ندى الرشيدي، ريم العنزي، من جامعة الكويت، كلية الهندسة والبترول، تخصص هندسة كهربائية، فكرة المشروع عبارة عن سوارة يلبسها مريض السكر طول اليوم وخاصة وقت النوم ويصلح لبس السوارة للطفل والشاب والمسن، خاصة أن بعض المرضى يعاني من تردد تركيز السكر خلال النوم، فالسوارة ترسل للهاتف الذكي خلال البلوتوث تركيز ومستوى السكر بالإضافة إلى أنها تنبه المريض والشخص المتابع له في حالة ارتفاع أو انخفاض السكر.

5 ـ مشروع «Your Doctor in your office» للطالبات رحاب جاد، رزان السمحان، هاجر البلوشي، من جامعة الكويت، كلية الهندسة والبترول، تخصص هندسة كهربائية، وفكرة المشروع عبارة عن كرسي مكتب يساعد العاملين بالمكاتب بالجلوس بوضعية صحية ومريحة ويساعدهم على الوقاية من الكثير من آلام الظهر.

6 ـ مشروع «Diabetes Breathalyzer» للطالبات أسماء الحمدان، بشاير المطوع، منيرة الرباح، سارة علي، من جامعة الكويت، كلية الهندسة والبترول، تخصص هندسة كهربائية، وفكرة المشروع عبارة عن جهاز لقياس نسبة السكر بالدم عن طريق تحليل النفس، ويستخدم لقياس معدل ضربات القلب للمستخدم، وترسل النتائج إلى الطبيب المعالج لمتابعة الحالة عن طريق بريد إلكتروني وبرنامج على الموبايل.

7 ـ مشروع «The 3rd Eye» للطالبات فاطمة الدوب، سارة القصار، نورا اليوسف، من جامعة الكويت، كلية الهندسة والبترول، تخصص هندسة كهربائية، وفكرة المشروع عبارة عن نظام مساعد لقائد السيارة في الظروف الجوية الصعبة مثل الضباب والغبار الكثيف لتوفير قيادة آمنة.

8 ـ مشروع «Agribot» للطلبة عبدالله مرضي، طلال محمد، فهد الهندياني، صالح شملان، تركي سعد، من جامعة الكويت، كلية الهندسة والبترول، تخصص هندسة كهربائية، وفكرة المشروع عبارة عن روبوت زراعي ذكي يقوم بزراعة النباتات المرغوب بزراعتها ويقوم أيضا بريها على مدار الساعة.

9 ـ مشروع «Auto watch» للطالبات نور صباح العنزي، شيخة صباح العنزي، أسماء عادل الفودري، بدور فهد الفودري، من «التطبيقي»، تخصص حاسوب، وفكرة المشروع عبارة عن جهاز حماية للمركبات يحمي السيارة من الحوادث ضد المجهول (مثل السرقة، الاصطدام، الهروب)، عبر إرسال إشعار لمستخدم المركبة بحالة السيارة والموقع وصورة السارقة أو لوحة السيارة.