مشروع أكاديمية الموهبة سيكون نقلة نوعية للتعليم في الكويت

عبدالعزيز الفضلي

نفى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ما يجري تداوله حول تردده في اتخاذ قرار بتثبيت مديري المناطق التعليمية بعد نجاحهم في فترة الندب التي استمرت اكثر من عام ونصف العام وحصولهم على تقييم امتياز.



جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحافيين عقب اجتماعه مع مدير مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين ومدير مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع د.عمر البناي بحضور وكيل التربية د.هيثم الاثري والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط د.خالد الرشيد ووكيل التنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد والذي تم خلاله مناقشة إنشاء أكاديمية للبنات مطلع العام الدراسي المقبل.



وأضاف الفارس: لست مترددا في تثبيت مديري العموم وسأتخذ القرار المناسب بعد لقائي معهم وسماع وجهات نظرهم فيما يخص تطوير العملية التعليمية والاطلاع على تقييمهم وخططهم المستقبلية التي تسهم في تطوير المنظومة التربوية وتتوافق مع استراتيجية الوزارة وهذا اجراء نتخذه في كل القضايا، مشيرا إلى انه سيحسم الأمر مع الوكيل الاثري الذي سيقوم بترتيب اللقاء مع المديرين، لاسيما ان منصب مدير عام ليس بالشيء السهل ونحن حريصون على أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب.



وحول ما اذا كان لديه تحفظ على احدهم أوضح الفارس ليس لدي تحفظ أو قبول أو رفض على أي منهم، متمنيا أن يكون القرار بتثبيتهم جميعا.



وعودة إلى الاجتماع ذكر الفارس انه لأول مرة يشارك في هذا الاجتماع الدوري الخاص باللجنة العليا لمشروع صفوف الموهبة وبناء الأكاديميات الخاصة بالموهبة، لافتا الى ان هذا المشروع حيوي وفريد من نوعه، وقد تم افتتاحه في الفترة السابقة وحاليا نطلع على التجربة ونقوم بتقييمها بشكل دقيق جدا، لاسيما أن هذا المشروع سيكون نقلة نوعية للتعليم في الكويت.



وبين ان المشروع ينتهي في المرحلة المتوسطة ونحن ندرس كيفية انتقاله للمرحلة الثانوية، لاسيما أننا نطمح لأن نفتح أكاديمية للبنات خلال العام الدراسي المقبل وتمت مناقشة هذا الأمر في الاجتماع بالنسبة لتحديد الموقع.

افتتاح أكاديمية البنات في ديسمبر المقبل

قال مدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع د.عمر البناي من المتوقع ان تفتح أكاديمية الموهبة للبنات بداية الفصل الدراسي القادم ديسمبر 2017 للمرحلتين المتوسطة والثانوية، مشيرا الى انه تم طلب الموقع في ان يكون في منطقة الدعية، ونأمل موافقة وزارة التربية عليه او احد المواقع البديلة المقترحة.

وبين ان المركز سيعمل على إنشاء أكاديميتين للبنات والبنين في محافظة العاصمة ومن ثم تعمم التجربة في باقي المحافظات عام 2018- 2019 فور توافر المواقع والكوادر البشرية اللازمة لهذه المدارس بمرحلتيها المتوسطة والثانوية.



وأكد أن وزارة التربية وعدت بتخصيص موقع لأكاديمية البنات على أن يصدر قرار باختيار احد المواقع في غضون الأسبوع المقبل.

الرشيد: مدارس الموهبة منبع التجارب الناجحة

أكد وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط د. خالد الرشيد أهمية التعاون مع المركز لتحقيق المعايير المنشودة في العملية التعليمية بمختلف مراحلها، لافتا في الوقت نفسه إلى ان المركز يمتاز بالتخصصية فيما يتعلق بأدوات ومناهج الابداع والأفكار الحديثة.



ولفت الى ان مدارس الموهبة والابداع التي يتبناها المركز تعد منبع التجارب الناجحة التي تنطلق بها وزارة التربية إلى مختلف مدارسها وفصولها، موضحا ان جميع الخطط توضع بالشراكة مع المركز وتنفذ وفقا للإمكانيات والقدرات المتاحة، علما ان هذه تجربة جديدة على الدولة، وبالرغم من ذلك لمسنا النجاح منذ التجربة الاولى لأكاديمية البنين.



وحول موقع أكاديمية البنات قال الرشيد: ستزكي الوزارة عدة مواقع وتترك اختيار الأنسب للمركز ليختار وفقا للمعاير التي ينشدها.