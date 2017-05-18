الخالدي: الأسئلة بمستوى الطلبة ومن المنهج

عبدالعزيز الفضلي

أكد محافظ العاصمة الفريق متقاعد ثابت المهنا ان الشباب هم أساس نماء المجتمع ومستقبل الكويت، مشيرا الى ان الحكومة لا تألو جهدا في دعم العملية التربوية والارتقاء بها.

واستشهد المهنا، خلال جولة قام بها في عدد من لجان الاختبارات في مدارس منطقة العاصمة التعليمية برفقة مديرة المنطقة بدرية الخالدي، بمقولة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد «ان الشباب هم الأساس والمستقبل»، لافتا الى افتتاح سموه منذ أيام احتفالية الكويت عاصمة الشباب العربي لعام ٢٠١٧ لذلك نرجو من الله ان يوفق شبابنا للتحصيل الجيد والعمل الدؤوب والمستمر ليتقلدوا المركز الكبيرة في أنحاء الإدارات الحكومية والأهلية.

وأضاف المهنا في تصريح للصحافيين انه لاحظ خلال جولته على المدارس رضا تاما من قبل الطلاب والطالبات على الاختبارات مما يدل على مذاكرتهم الجيدة للمواد الدراسية، مشيدا في الوقت نفسه بجهود الهيئات التعليمية والادارات المدرسية التي يقومون بها على اكمل وجه.

وحول ظاهرة الغش قال المهنا: «لاحظت مسافة كبيرة بين الطالب وزميله، مؤكدا انه لا يوجد مجال للغش.



من جهتها، قالت مديرة منطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي انه من خلال جولاتي على لجان الاختبارات لم أجد اي مشاكل او صعوبات تعرقل سير عملية الامتحانات خاصة ان أسئلة الاختبارات بمستوى الطلبة ومن داخل المنهج، مشيرة الى ان ابناءنا الطلبة ادوا الاختبارات بكل سهولة ويسر.