عبدالعزيز الفضلي

اعلن كنترول الاختبارات ان ٣٥ الفا و٩٣٥ طالبا وطالبة تقدموا للاختبارات امس منهم ١٦٧٠٣ في القسم الادبي والمعهد الديني لاختبار تاريخ العالم الحديث والمعاصر و١٩٢٩٢ في القسم العلمي لاختبار الفيزياء، وقد تغيب عن الحضور ٢٤٥١ كما تم تسجيل ٧٨ حالة حرمان.



من جهتها أكدت الموجهة الفنية العامة لمادة العلوم فاطمة بوعركي أن اختبار الفيزياء للصف الثاني عشر أمس كان في مستوى الطالب المتوسط ومن داخل المنهج وفي متناول الجميع، مشيرة الى ان التوجيه الفني العام للعلوم حريص على قياس مهارات التفكير والفهم والاستيعاب والبعد عن الحفظ وتنوع الأسئلة وفق مستويات المعرفة الآتية ٣٠%‏ تذكر، ٥٠%‏ فهم وتطبيق، و٢٠%‏ مستويات تفكير عليا من التحليل والتركيب.



كما اشارت بوعركي إلى أن الأسئلة كانت شاملة ومتنوعة (موضوعية ومقالية) كما كانت الرسومات واضحة ومن المنهج المقرر وتدرب عليها الطلاب من خلال الامتحانات المصورة.

ولفتت بوعركي إلى أنه تمت مناقشة الاختبار من قبل موجهي الفيزياء بعد الاختبار للاتفاق على نموذج الإجابة ولم تكن هناك أي ملاحظات بأن الأسئلة من خارج المنهج.



من جانبها، اكدت الموجهة الفنية العامة لمادة الاجتماعيات د.نادية العريفان ان اختبار التاريخ المعاصر للصف الثاني عشر القسم الادبي تم وضعه في اسئلة متنوعة وشاملة ومباشرة تقيس مهارات الطالب وتراعي الفروق الفردية بينهم.

واوضحت العريفان ان الاختبار يحتوي على اسئلة موضوعية ومقالية وضعت على اساس جدول المواصفات والذي يراعى فيه ألا تغفل اي ورقة في الكتاب المقرر، حيث شمل المقرر الدراسي، وعدم التركيز على جزئية دون اخرى، متمنية لأبنائها الطلبة التوفيق والنجاح في الاختبارات.