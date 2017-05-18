أكدت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اهمية نظام «ضبط الجودة» في تحسين مستوى برامج مؤسسات التعليم العالي محليا وتحديد المؤسسات الخارجية التي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

وقالت العضو المنتدب للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم د.زهرة علي في كلمة خلال ندوة «الاعتماد الأكاديمي في ضوء معايير الجهاز» التي نظمتها الهيئة ان عمليات التقييم المستمر لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها تتم وفقا لمعايير هيئات الاعتماد العالمية بغية ضبط جودة التعليم العالي.

واستعرضت المجالات الأساسية في عملية الجودة كنظم الادارة في المؤسسة والبرامج الأكاديمية فيها والتحصيل المعرفي وطرق التدريب مؤكدة اهمية توافر الموارد والبنى التحتية لتحقيق الجودة.

وأشارت الى اهمية المعايير المعتمدة من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي في توفير المعلومات للمستفيدين من هذه البرامج فضلا عن تطوير معايير وآليات قياس جودة التعليم والبرامج التخصصية بما يتفق مع المعايير العالمية.

بدوره، أكد مدير مكتب «ضبط الجودة والاعتماد الأكاديمي» م.محمد الحمدان ان «التطبيقي» تسعى بشكل مستمر الى التميز في عملها المؤسسي لتكون بمصاف المؤسسات التعليمية المتقدمة وذلك عبر تحقيق الاعتماد المؤسسي العالمي لبرامجها.