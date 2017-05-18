أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تأهل فريق طالبات كلية التربية الأساسية الى نهائيات مسابقة «تحدي الابتكار وريادة الأعمال» المقامة في دولة قطر ليمثل الكويت في هذه المسابقة.

وقال عميد الشؤون الطلابية في الهيئة د.حسين المكيمي في تصريح نقله بيان للهيئة أمس الأربعاء ان وصول فريق طالبات «التربية الأساسية» لنهائيات المسابقة التي سيتم الإعلان عن الفائزين بها 21 مايو الجاري فخر لكل منتسبي «التطبيقي».

وأضاف ان الهيئة شاركت بأربعة مشاريع ابتكارية تأهل واحد منها إلى نهائيات المسابقة، مؤكدا حرص العمادة على المساهمة في رفع الوعي الطلابي في المشاركات الخارجية لتنمية مهاراتهم وممارسة انشطتهم الثقافية والرياضية والعلمية.

وأوضح ان المسابقة تعد حافزا كبيرا لتشجيع الطلبة على العمل وغرس روح العمل والابتكار والإبداع لديهم، مشيدا بطالبات «التطبيقي» المشاركات في المسابقة ورفعهن اسم الكويت عاليا في المحافل العربية والدولية.

من جانبه، قال مدير برنامج تحدي الابتكار وريادة الأعمال في الهيئة د. قيس مجيد في تصريح مماثل ان مشاركة الهيئة في نهائيات المسابقة جاء بمشروع «متميز وكبير» من فريق طالبات كلية التربية الأساسية متمنيا إحراز الفريق لاحد المراكز الأولى في المسابقة.

ودعا مجيد الكليات والمعاهد والطلبة الى المشاركة بشكل كبير في المسابقة خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى ان مشاركة عدد كبير من الفرق الطلابية سيسهم في ابراز دور الهيئة وسيكون عاملا كبيرا في حصول احدى الفرق على المراكز الأولى.

وتتضمن المسابقة طرح مشاريع واعدة لتكوين شركات صغيرة ووضع الخطط اللازمة لنجاحها ومن ثم متابعة الاستمرار في تنفيذها تمهيدا لتحويل هذه الأفكار والمبادرات إلى مشاريع ومؤسسات طموحة تخدم المجتمع وتلبي احتياجات قطاع الأعمال.

وتهدف المسابقة التي تنظمها جامعة قطر للعام الرابع على التوالي إلى تمكين الطلاب من إطلاق المشاريع المثمرة والتوعية بأهمية تنظيم أنشطة ريادة الأعمال وتسليط الضوء على سبل تطوير خطط المشاريع.

وتنقسم المسابقة هذا العام إلى محاور أساسية تتمثل في علوم الصحة والمشاريع القائمة على التقنيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والبيئة والمشاريع الاجتماعية وخدمات الأعمال.