أسامة أبوالسعود

نظمت لجنة التعريف بالإسلام لقاء مفتوحا لوفد المركز الثقافي الإسلامي في الصين من طلبة جامعة هونغ كونغ بالتعاون مع ديوان الزايد في منطقة المنصورية.



وقال سعود الزايد إن فكرة هذا اللقاء جاءت برغبة من طلبة جامعة هونغ كونغ الصينية للتعرف على الثقافة العربية والإسلامية، لافتا إلى انه تم إعداد جدول متكامل ومتنوع، حيث شمل زيارة عدد من الأماكن وكان من بينها زيارة المسجد الكبير، بهدف تعريف الطلبة الزائرين على هذا المعلم الإسلامي المهم في الكويت.



وأشار الزايد إلى أن هذا اللقاء فرصة لإيضاح ما هي طبيعة المجتمعات العربية والإسلامية وكيفية بناء العلاقات والتواصل مع الآخر، خاصة أن هناك عدد، من الطلبة الزائرين قدموا بهدف التعرف على الدين الإسلامي.

وأوضح أن لجنة التعريف بالإسلام تقدم دورات لتعليم مبادئ اللغة العربية وتأصيل فهم معانيها، وذلك بهدف سهولة تعلم القرآن الكريم.