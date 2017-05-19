د.مهند المشهداني: تلاحق الأحداث وما نتج عنها من تحولات سريعة هو السبب الرئيسي في إقامة الملتقى





تستعد الجامعة الخليجية بمملكة البحرين الشقيقة لإقامة الملتقى الإعلامي الأول بعد غد «الاحد» والذي يحمل عنوان «الإعلام وتحديات الخليج العربي» في حرمها الجامعي وذلك تحت رعاية وزير شؤون الإعلام علي بن محمد الرميحي، وبمشاركة شخصيات أكاديمية وإعلامية وسياسية من الوطن العربي، لاستعراض التحديات الأمنية والاقتصادية لدول الخليج العربي في ظل التغيرات السياسية والإعلامية الدولية.

وفي هذا الصدد صرح رئيس الجامعة الخليجية د. مهند المشهداني قائلا: «إن تلاحق الأحداث وما نتج عنها من تحولات سريعة هو السبب الرئيسي الذي دفع الجامعة الخليجية، انطلاقا من رسالتها وواجبها الوطني، إلى أن تعقد هذا الملتقى المهم الذي سيسلط الضوء على كل ما يتعلق بدور الإعلام في مواجهة تحديات الخليج العربي من خلال مناقشة عدد من المحاور مع أصحاب الاختصاص الذين تمت دعوتهم من كل أنحاء الوطن العربي».

وبيّن أن النتيجة التي يسعى إليها منظمو الملتقى هي توفير تحليل موضوعي غني وغير منحاز من خلال طرح مميز من قبل الأكاديميين والمتخصصين في الإعلام والسياسة والاقتصاد الذين يعملون على تأطير ما يتم طرحه لوضعه في توصيات تصدر عن الملتقى.

وأكد المشهداني أن الجامعة الخليجية تسعى لتعزيز دور البحث العلمي في الجامعة من خلال مشاركة عديد من الخبراء ذوي الاختصاص من أجل الإسهام في دفع عجلة البحث العلمي نحو الأمام لتحقيق رؤية مجلس التعليم العالي، مشيرا إلى أن هذا الملتقى هو واحد من الفعاليات التي تسهم في رفد جوانب البحث العلمي.

وأشار المشهداني إلى أن التجاوب الكبير لعدد من الشخصيات البارزة والمهمة بالحضور والمشاركة وإلقاء أوراق النقاش في هذا الملتقى هو دليل واضح على تعطش كبير لإبداء آرائهم وتعليقاتهم من خلال النقاشات التي ستجري في الملتقى. ومن أبرز المتحدثين والمشاركين في هذا الملتقى وزير التعليم والبحث العلمي للشؤون البرلمانية السابق بجمهورية مصر العربية

أ.د. مفيد شهاب، وأستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية البروفيسور حبيب الله التركستاني، والأكاديمي والباحث السياسي مستشار جمعية الصحافيين الكويتيين د.عايد المناع، والأكاديمية الإعلامية د.سهير المهندي، وأستاذة العلوم السياسية د.إستقلال العازمي، ورئيس قسم الإعلام بالجامعة الخليجية د.صابر حارص، ورئيس جمعية الصحافيين البحرينيين مؤنس المردي، وعضو غرفة تجارة وصناعة البحرين والمتحدث الإعلامي خالد الأمين، وعضو مجلس الشورى السعودي أمين عام منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية د.إحسان بو حليقة، ومدير برنامج الدراسات الدولية والجيوسياسية بمركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة د.عمر العبيدلي، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من أساتذة الجامعة الخليجية من ذوي التخصص فضلا عن حضور طلابي واسع.