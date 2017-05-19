تشجيع التخصص في أقسام اللغة العربية بالجامعات





عقد المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، المنبثق عن مجلس وزراء الصحة العرب بجامعة الدول العربية ومقره الدائم الكويت، ندوة ثقافية مساء يوم الثلاثاء الماضي تحت عنوان «علاقة اللغة العربية بالثقافة»، وذلك في إطار اهتمام المركز باللغة العربية والمحافظة على الهوية، ونشر الثقافة الصحية باللغة العربية.

دُعي إلى هذه الأمسية الثقافية نخبة من المتخصصين في اللغة العربية، والأطباء والمهتمين بقضايا اللغة العربية، حيث ألقى كلمة الافتتاح الأمين العام المساعد د.يعقوب الشراح نيابة عن أمين عام المركز د.عبدالرحمن العوضي، وترأس الندوة د.مساعد الهارون وزير التربية الاسبق، واستعرض المحاضرون عدة محاور منها، نشاطات وجهود المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية بالكويت وأهدافه وإنجازاته في مجال ترجمة الكتب الطبية المنهجية والمعاجم المتخصصة وتهدف الندوة الى بيان أساليب تطوير تعلم اللغة العربية، وتوضيح مزاحمة اللغات الأجنبية للغة العربية في عصر المعلومات والفضائيات والإعلام بشكل عام.



وتطوير مناهج اللغة العربية في المدارس والجامعات، والاهتمام بتعلم اللغات الأجنبية في المدارس والجامعات وعلى نحو لا يؤثر سلبا في تعلم اللغة الأم.



وتشجيع التخصص في أقسام اللغة العربية بالجامعات، والتنسيق مع المعاجم اللغوية والعلمية والهيئات والجهات المختصة بالترجمة والتأليف في الإقليم العربي لتوحيد الجهود، والاقتراحات الضرورية لرفع مستوى تعلم اللغة العربية في المؤسسة التربوية، وفتح النوافذ العلمية العالمية عبر ما توصلت إليه أحدث التقنيات المعاصرة، والفهم الصحيح للغات الأجنبية على المستويين العلمي والأدبي، وتوافق اللغة العربية مع اللغات الحية الأخرى، وأثر تقنيات التعليم على اكتساب مهارات اللغة، وأثر اللغات الأجنبية في اللغة الأم (اللغة العربية)، والحث على استخدام اللغة العربية في جميع اللقاءات والندوات الثقافية والرسمية والمؤتمرات والإعلام، وأهمية اللغة العربية ودورها الحضاري، وأخيرا إعطاء اللغة العربية دورها الصحيح في التعليم.