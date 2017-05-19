عبدالعزيز الفضلي

أعلن أمس كنترول اختبارات الثانوية العامة بقسميه العلمي والأدبي والمعهد الديني عن تسجيل 80 حالة حرمان من اختبار مادة اللغة الانجليزية للقسمين وغياب 2557 طالبا وطالبة.

وذكرت مصادر تربوية ان النتائج النهائية ستكون جاهزة يوم الاحد 28 الجاري، لافتة إلى ان وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس سيقوم باعتمادها واعلانها بشكل رسمي خلال مؤتمر صحافي يعقده في مسرح الوزارة بالشويخ.



إلى ذلك، أكدت الموجهة الفنية العامة لمادة الرياضيات ايمان المنصور تصحيح اختبار الصف الثاني عشر علمي، مشيرة إلى أن نتائج تحليل معامل الصعوبة جاءت وفق المعدلات الطبيعية، وبلغ عدد المتقدمين 18544 طالبا وعدد الناجحين 15233 بنسبة نجاح تزيد على 82%.



من جانبها، أكدت الموجه الفني العام لمادة الرياضيات ايمان المنصور أنه تم تصحيح اختبار الرياضيات للصف الثاني عشر علمي، مشيرة إلى أن عملية التصحيح جرت بسهولة ويسر وتم اجراء تحليل لأسئلة الاختبار وجاءت نتائج تحليل معامل الصعوبة وفق المعدلات الطبيعية، وبلغ عدد المتقدمين 18544 طالبا وعدد الناجحين 15233 بنسبة نجاح تزيد على 82%، مضيفة: تمت مراعاة جميع الحلول الأخرى الصحيحة لمصلحة ابنائنا الطلاب سعيا لتحقيق أفضل النتائج من أجل بلدنا الحبيبة الكويت.

وذكرت الموجه الفني العام لمادة اللغة الانجليزية سوزان البشيتي أن اختبار اللغة الانجليزية للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي يتصف بالتنوع ومراعاة تغطية المنهج بصورة متوازنة، وفي متناول الطلبة واتصف ايضا بالشمولية في تغطية مهارات وجوانب المنهج، والتنوع في الأسئلة مع مراعاة مختلف مستويات التفكير، وقد جاءت صياغته مباشرة وواقعية تحاكي خبرات الطلبة وتطبيق المعارف والمهارات التي تدربوا عليها خلال الفصل الدراسي، كما يراعي الاختبار الجانب النفسي للطلبة حيث يعطي للطالب القدرة على التعبير المعرفي دون إسهاب.

وأبدى عدد من الطلبة واولياء الامور وكذلك المتابعون لعملية الاختبارات استغرابهم من تقديم سؤال للطلبة في اختبار مادة الرياضيات للصف العاشر يتعلق بالاحتمالات وعليه 5 درجات، والذي جاء كالتالي «اشترى احمد علبة حلوى تحتوي على ١٥ قطعة بينها ٦ قطع بالشوكلاتة يريد احمد اخذ قطعتين من العلبة معا عشوائيا.. ما احتمال ان يختار قطعتين بالشوكولاتة؟»، احد المتابعين علق على السؤال بسخرية قائلا «الاحتمالات واردة».