آلاء خليفة

ثمّن رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د.انور الشريعان موقف لجنة العمداء برفضها مقترح الادارة الجامعية بفرض هيمنة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي على برامج وكليات جامعة الكويت، بعد تحذير الجمعية لهذا الأمر الذي يضع على الجامعة قيودا إضافية.

واستنكر الشريعان تبني الادارة الجامعية مثل هذا التوجه، والتي يفترض بها العمل والسعي نحو استقلالية اكبر للجامعة، خصوصا بعد قرار مجلس الوزراء الذي حققته الجامعة بعد مقترح الجمعية ومذكراتها القانونية التي رفعتها وتبنتها الجامعة بتوجيهات من وزير التربية السابق د.بدر العيسى، الذي دافع عن هذا الحق امام مجلس الوزراء، الذي أقر استقلالية الجامعة اداريا.



وحذر الشريعان الادارة الجامعية من استمرارها باللجوء لبعض الجهات خارج الجامعة مثل ديوان الخدمة وهو ما يخالف قانون ١٩٦٦، مؤكدا ان الجمعية ستقف امام اي محاولة قادمة تحت اي ذريعة تهدف لتفريغ قرار استقلالية الجامعة، كما طالب الشريعان الادارة الجامعية بالتحلي بالشجاعة في اتخاذ قراراتها كواجب وطني واكاديمي.