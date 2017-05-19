آلاء خليفة

هنأ رئيس الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة محمد العفاسي الجموع الطلابية بصدور حكم قضائي في القضية المرفوعة من قبل الاتحاد لإلغاء قرار التحويل لكلية التربية، الذي أصدرته الإدارة الجامعية دون مراعاة مصالح وحقوق زملائنا الطلبة، والحفاظ على مسيرتهم ومستقبلهم وتحقيق طموحاتهم.



وأضاف العفاسي ان تلك الخطوة ما هي إلا خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة الأمور الى نصابها مطالبا في الوقت ذاته الادارة الجامعية بإعطاء الطلبة حقوقهم وعدم سلب حقوقهم في استكمال مسيرتهم بالتخصص والكلية التي يرغبون بها، بعيدا عن القرارات التي تؤخذ وتطبق بين عشية وضحاها دون سابق إنذار ولا مقدمات في هذا الشأن الطلابي.



وقال العفاسي: لن نقف صامتين تجاه اي عبث بمقدرات زملائنا الطلبة الذين هم في مقدمة أولوياتنا لأننا وجدنا بهم وسنظل نعمل لهم ومن اجلهم، حفاظا على حقوقهم وتحقيق مكتسباتهم على مستوى جميع الكليات والمواقع الجامعية المختلفة.