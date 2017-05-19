عبدالعزيز الفضلي

حدد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس مساء يوم الاثنين المقبل موعدا للقاء مديري المناطق التعليمية والتعرف على خططهم المستقبلية وما قدموه من إنجازات خلال فترة ندبهم التي اجتازوها بنجاح طوال اكثر من سنة ونصف السنة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن الوزير الفارس سيلقي النظرة الأخيرة على المديرين قبل اتخاذ قرار تثبيتهم والذي من المتوقع أن يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن اللقاء سيكون منفردا مع كل مدير منطقة على حدة ولن يتجاوز النصف ساعة.

يذكر أن مديري المناطق التعليمية المطلوب لقاؤهم خمسة وهم وليد العومي لمنطقة الأحمدي التعليمية، ووليد بن غيث مدير منطقة الجهراء التعليمية، ومدير الفروانية التعليمية جاسم بوحمد، ومنصور الديحاني مدير مبارك الكبير التعليمية، ومدير منطقة حولي التعليمية منصور الظفيري.