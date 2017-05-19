آلاء خليفة

بالتنسيق بين جامعة الكويت والإدارة العامة للإطفاء، أقيمت يوم الاثنين الماضي دورة توعوية بعنوان «المشاريع الإنشائية بين الدورة المستندية وإدارة المشاريع»، حاضر خلالها العقيد م. جاسم عطية مراقب «المشاريع» بالإدارة، وذلك بحضور مدير إدارة الإنشاءات والصيانة م. حميدة الخالدي ومراقب التصميم والإشراف م.دهمي العجمي ورئيس قسم الإشراف م.مصبح الحزمي ومهندسي الإدارة من قسمي التصميم والإشراف، حرصا من الإدارة على الالتزام بالقوانين الخاصة بالإدارة العامة للإطفاء في المشاريع الإنشائية من مرحلة التصميم إلى مرحلة الإشراف والتنفيذ وتوعية المهندسين بأهمية تنسيق الأعمال مع قطاع الرقابة في الإدارة العامة للإطفاء من خلال شرح وتوضيح الدورة المستندية الأولى والثانية والثالثة والعناصر الأساسية التي يجب مراعاتها عند تقديم مخططات المشاريع للدراسة والاعتماد لدى الإدارة العامة للإطفاء.

وأوضحت الدورة الخدمات المتوافرة لدى الإدارة لخدمة وتسهيل معاملات الجهات الحكومية، حيث ختم العقيد م.جاسم عطية الدورة، مؤكدا انهم شركاء وليسوا ندا أو رقباء.

ونظرا للجهود المبذولة من قبل العقيد جاسم عطية تم تكريمه من قبل م.حميدة الخالدي التي أكدت الرغبة في استمرار التعاون وعمل دورات فنية تخصصية مستقبلية لبقية أقسام الإدارة.