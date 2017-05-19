في خطوة هادفة لتعزيز التعاون في مجال صعوبات التعلم بين دول مجلس التعاون الخليجي، شارك مركز تقويم وتعليم الطفل في ملتقى جمعية أهالي ذوي الإعاقة في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الخليجي لصعوبات التعلم في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة.

قدم مركز تقويم وتعليم الطفل ورشتي عمل في يومين متتاليين مدة الورشة خمس ساعات تحت عنوان: الطرائق الحديثة لتعليم ذوي صعوبات التعلم، وقدم الورش كل من: هنادي المحميد رئيس وحدة التدريب ومساعد مدير البرنامج التربوي الصباحي للشئون التربوية بمركز تقويم وتعليم الطفل، وسندس الغنام اختصاصي تشخيص تربوي بمركز تقويم وتعليم الطفل، وقد تركزت محاور ورش العمل على التشخيص التربوي وكيفية إعداد الخطط الفردية العلاجية، واستخدام الحواس المتعددة في تعليم ذوي صعوبات التعلم، وأيضا: الخرائط الذهنية، واستراتيجيات العلاج التربوي، بالإضافة الى كيفية إدارة مدرسة لصعوبات التعلم.

واستهدفت تلك الورش معلمي المجال الأول «المرحلة الابتدائية» التابعين لوزارة التربية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأولياء الأمور، والاختصاصيين النفسيين، والمختصين في مجال التربية الخاصة وصعوبات التعلم، حيث استحسن الجميع مخرجات هذه الورش.