افتتح عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.مشاري الهاجري الملتقى الأول لبرنامج رعاية الموهوبين بالكلية بعنوان (قمتي في همتي) الذي نظمه مكتب العميد المساعد للشئون الطلابية د.نايف الشمري، وبدعم من خبيرة الموهبة والابتكار بجامعة الكويت د.انتصار المضاحكة، وبحضور بطل كمال الأجسام أحمد أشكناني والمشرف الرياضي بإدارة الأنشطة الرياضية الطلابية بجامعة الكويت عبدالله المطيري.

وفي كلمة له بهذه المناسبة أكد عميد الكلية د.مشاري الهاجري حرص الكلية على احتضان مواهب الطلبة وتنميتها وذلك لصقل شخصية الطالب وإثرائها، موضحا أن أهم ما يميز الجامعات العالمية هو تنمية الجانب الإبداعي إضافة إلى التحصيل العلمي لدى الطالب.

وأشار إلى أن البرنامج يقدم ورش عمل ويستعرض نماذج ناجحة في عدة مجالات ليقدم من خلالها أمثلة للطلبة الموهوبين، كما تهدف ورش العمل إلى تقديم وسائل وطرق لتحقيق التوازن ما بين التحصيل العلمي وممارسة الهواية، معربا عن أمله في أن ينمو برنامج رعاية الموهوبين في الفترات القادمة ليقدم الدعم والرعاية للمواهب والاهتمامات للارتقاء بشخصية الطالب.

وتم تسليط الضوء على المجموعة الأولى من الموهوبين المتقدمين للمشاركة في برنامج رعاية الموهوبين في الفصل الثاني من العام الأكاديمي 2016/2017، لتشمل مواهب متعددة المجالات مثل الطالبة فاطمة الغانم بطلة رياضة الترياثلون، والطالبة مريم النهام موهبة ترتيل القرآن الكريم وكتابة خواطر دينية، بالإضافة إلى عبدالله الصبره، موهبة الانشاد والشيلات، حيث قاموا جميعا بسرد موهبتهم وكيفية اكتشافها ودور دراستهم الجامعية في صقل موهبتهم.

وأتاح الملتقى الفرصة لتلك المواهب المتقدمة من المجتمع الطلابي لتتحدث عن تجربتها مع موهبتها وتتبادل أفكارها مع بطل كمال الأجسام السيد أحمد أشكناني بعد الاستماع إلى تجربته وخطاه المثمرة التي أوصلته إلى قمة النجاح في عالم الرياضة، فكانت فرصة مثمرة لتبادل الخبرات وإفادة الطلبة الحضور والذي يمثل الدور الرئيسي لبرنامج رعاية الموهوبين في صقل موهبة الطالب من جهة وتحقيق النجاح في دراسته الجامعية من جهة أخرى إيمانا بأن كل طالب باستطاعته أن يحقق التميز من خلال مشاركته في برامج وورش عمل توجهه إلى كيفية تطبيق الموازية بين الدراسة والموهبة.

وفي ختام الملتقى قام عميد الكلية بتكريم شركاء النجاح في برنامج رعاية الموهوبين، متمنيا للموهوبين التوفيق والازدهار في مهاراتهم.