أقيمت المباريات النهائية لكأس دوري الجامعات الخاصة لكرة الطائرة في 9 الجاري في حرم جامعة الشرق الأوسط الأميركية في العقيلة.

وتواجه في المباراة النهائية فريقا جـامعة الشرق الأوســط الأميركيــة والجامعة العربية المفتوحة، وقد أتت النتيجـة ثلاثـة أشواط مقـابل لا شـيء لمصلـحة فريق AUM.

أمـا فـي فئـة الطـالبات، فقد فــاز أيضــا فريــق AUM على فريـق جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وكان الدوري قد انطلق مطلع شهر أبريل 2017 بمشاركة ست فرق جامعية هي: جامعة الشرق الأوسط الأميركية AUM، الجامعة الأميركية في الكويت AUK، جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST، الكلية الأسترالية في الكويت ACK، كلية الشرق الأوسط الأميركية ACM، بالإضافة إلى الجامعة العربية المفتوحة AOU التي شاركت عن فئة الطلاب فقط.

وقد ضم الفريق الفائز عن فئة الطلاب: عبدالعزيز الظفيري، يوسف الخليفي، عبدالعزيز الكيال، شهاب المحمد، عبدالرحمن المطوع، يوسف الملا، أحمد المنيس، سعد الشيتان، ضارى الفوزان، حسين البلوشي، علي اسد الله وعبدلله مال الله.

أما فريق الطالبات فضم: زينب الدشتي، فرح السريحي، نورة الفليج، عبير الشايجي، نورة حسن، زهراء محمد، نادية الحقان، عائشة ثابت، مي موسى، الدانة الهاجري وبشاير الاحبابي.