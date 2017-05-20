أعلنت الوكيلة المساعدة لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية في وزارة التعليم العالي فاطمة السنان عن إضافة تخصصات جديدة وإلغاء أخرى في خطة الابتعاث المعتمدة للعام الدراسي 2017/2018.

وقالت السنان في تصريح لـ«كونا» أمس إنه تم رفع بعض التخصصات التي يكون القبول فيها تنافسيا أو انتفاء للحاجة اليه وذلك وفقا لمتطلبات سوق العمل في الدولة.

وأضافت أن التخصصات المطروحة التي ستنشر بعد غد الاثنين على الموقع الالكتروني للوزارة جاءت وفقا للخطة الخمسية للبعثات التي تنتهي في 2019 مبينة أن التسجيل يبدأ يوم الخميس 25 الجاري وينتهي الخميس 15 يونيو المقبل.

وأفادت بأن الخطة الحالية لا تختلف كثيرا عن خطة العام الماضي، لافتة الى أنه تم تحديد خط مباشر «لاستفسارات أبنائنا الطلبة خلال أوقات العمل الرسمية أثناء التسجيل وخط آخر وبريد الكتروني لنظام التسجيل لحل أي عائق متعلق بالنظام الالكتروني».

وأوضحت السنان أنه حددت أوقات لخدمة جمهور إدارة البعثات وأخرى لجمهور إدارة معادلة الشهادات العلمية، داعية مراجعي الوزارة الى لالتزام بالمواعيد المحددة التي سيعلن عنها في الصحف وموقع الوزارة الالكتروني لتقديم كل الخدمات لهم بسهولة ويسر.