عبدالعزيز الفضلي

أوقفت وزارة التربية تعيين معلمين ومعلمات جدد لمادة «التربية الموسيقية» في المرحلة الثانوية وذلك اعتبارا من العام الدراسي الحالي.

وأبلغت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري المناطق التعليمية بعدم تعيين المعلمين والمعلمات الجدد «تربية موسيقية» بالمرحلة الثانوية الا بعد قضاء ثلاث سنوات بالمرحلتين الابتدائية والمتوسطة يكتسب خلالها المعلم او المعلمة الخبرة الفنية والإدارية والتعليمية.

وأوضحت الكندري في كتابها، التي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه «من يرغب في النقل الى المرحلة الثانوية فلابد من اجتياز مقابلة شخصية لقياس المستوى الفني والإداري والتربوي نظرا لاحتياج هذه المرحلة لذوي الخبرة ومواصفات ومهارة خاصة في الآلة الأساسية والإضافية لكي يتأهل للترقي للوظائف الاشرافية».

وتأتي تعليمات الكندري بناء على طلب تقدم به التوجيه الفني العام للتربية الموسيقية.