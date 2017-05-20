النعيمي: العلاقات التعليمية الوثيقة بين الكويت والبحرين تستند إلى ركائز تاريخية ودينية مبنية على الأخوة والمحبة





أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس حرص الوزارة على توفير كل الامكانات للطلبة الدارسين داخل وخارج الكويت.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الفارس أمس الأول لـ (كونا) على هامش احتفالية اقامها المكتب الثقافي الكويتي بسفارتنا بمملكة البحرين لتكريم الطلبة الخريجين من أبناء الكويت الدارسين بالجامعات البحرينية للأعوام (2015 - 2016) و(2016 - 2017).



وشدد الوزير الفارس على حرص الكويت على الاهتمام بالعنصر البشري وإعطائه الفرصة بالحصول على أفضل المستويات بالجامعات العربية والأجنبية.



وهنأ الطلبة الخريجين على النجاح والتفوق، معربا عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح.



وأعرب الفارس عن شكره وتقديره للجامعات في مملكة البحرين لما تقوم به من دور كبير بتوفير سبل الراحة للطلبة والطالبات من أجل تحصيل العلم، داعيا الطلبة الى بذل المزيد من الجهد لخدمة وطنهم في حياتهم العملية.



ودعا المولى عز وجل ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه تحت قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد.



وفي سياق متصل، أشاد وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين د.ماجد بن علي النعيمي في كلمة له خلال الحفل بعمق العلاقات التعليمية الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدا ان هذه العلاقات المستندة الى ركائز تاريخية ودينية وثقافية واجتماعية مبنية على الاخوة والمحبة والتفاهم والعمل المشترك.



وتوجه بخالص معاني التهاني والتبريكات للخريجين والخريجات، سائلا المولى ان يوفقهم في حياتهم العملية.



وأشاد الوزير النعيمي بالدور الذي يقوم به سفيرنا لدى البحرين للارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتعاونه المستمر البناء مع وزارة التربية الكويتية.



من جانبه، دعا رئيس مكتبنا الثقافي بالبحرين د. عبدالله الكندري الطلبة والطالبات خريجي وخريجات الكويت في مملكة البحرين إلى الاستمرار لمواصلة العلم وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة لخدمة الكويت.



وأعرب عن شكره وتقديره لوزير التربية والتعليم البحريني ومديري الجامعات وأعضاء هيئة التدريس فيها لما قاموا به من جهود لتحقيق متطلبات التخرج لطلبة الكويت.



وقال ان الكويت تخصص 25 مقعدا سنويا لذوي الإعاقة المتعددة كمنحة لطلبة التعليم العام في مملكة البحرين.



وحضر حفر التخرج عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح.

رئيس نقابة «التربية» أكد أن التكنولوجيا سهلت انتشارها

العازمي: متفائلون بإجراءات «التربية» لمنع الغش

أشاد رئيس نقابة العاملين بنقابة التربية صالح العازمي بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية هذا العام للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات والتي تفشت خلال السنوات الماضية حتى أصبحت تهدد مستقبل ابنائنا الطلاب والعملية التعليمة ككل.

وقال العازمي في تصريح صحافي ان النقابة تتابع هذه الإجراءات، معربا عن تفاؤله بالجهود التي يبذلها وزير التربية والتعليم العالي د. محمد الفارس وقيادات الوزارة والمعلمون والمعلمات لإعادة العملية التعليمية الى جادة الصواب بعد سنوات من عدم الانضباط والتسيب الذي وصل بالغش في الامتحانات سابقا الى مستويات غير مسبوقة نظرا لتطور وسائل التكنولوجيا وسهولة الغش عبر الموبايل وارسال الحلول بالواتس اب وغيرها من مواقع التواصل.

واعتبر العازمي في ختام تصريحاته أن مواجهة ظاهرة الغش هي بداية الطريق الصحيح لأي انضباط في العملية التعليمية وتخريج طلاب يستحقون حمل المسؤولية والمشاركة الصحيحة في بناء الوطن.