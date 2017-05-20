عبدالعزيز الفضلي

في اطار دورها التربوي قامت وزارة التربية ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائها الطلبة خاصة القسم الادبي الذي سيقدم غدا اختبار اللغة الفرنسية، حيث طمأنت الموجه الفني العام للغة الفرنسية منال عبدالعزيز الطلبة بأن اختبار اللغة الفرنسية عبارة عن صورة عامة عما تعلمه الطالب أثناء العام الدراسي ومن داخل المنهج ولن تكون هناك أسئلة تعجيزية بل على العكس الأسئلة متزنة ومرنة وفي متناول الجميع.



وحول فترة الاختبارات قالت عبدالعزيز: «إذا صادف أحد الطلبة صعوبة في أحد الأسئلة فعليه الانتقال إلى السؤال الذي يليه والعودة إليه لاحقا، واذ لم يستطع الطالب الإجابة عن السؤال كله فليجب عن الجزء الذي يعرف منه، ففي ذلك احتساب للدرجات له، مع الحرص على تحديد ما هو مطلوب من السؤال والإجابة عن قدره، وألا يقوم الطالب بتقديم إجابتين مختلفتين للسؤال نفسه أو تسليم ورقة الاختبار مبكرا بل يستفيد من الزمن المتاح له بالمراجعة الشاملة لها».



من جانبها قالت رئيس اللجنة الفنية المشتركة للكيمياء منى الانصاري: «أن المسائل الحسابية لا تذاكر بالقراءة النظرية وانما تحتاج الى ورقة وقلم وتطبيق بعد الفهم».



أما فيما يخص المعادلات الكيميائية نبهت الأنصاري الى أن معرفة قواعد كتابة الصيغ الكيميائية تتطلب معرفة رموز العناصر وتكافؤاتها وحفظ المعادلات الكيميائية والتأكد من المتفاعلات والنواتج، ووزن المعادلة مع كتابة ظروف التفاعل على السهم والاستمرار في مراجعة المعادلات دوريا، وتكرارها شفويا عدة مرات ثم كتابتها نظريا وبعده ذلك كتابتها غيبيا مع التأكد من صحتها بعد ذلك، داعية الطلبة الى التأكد من قواعد التسمية الخاصة بكل مركب وكل مجموعة (المجموعات الوظيفية) من المركبات وفقا لنظام الأيوباك.



وأفادت الانصاري بأن الاستعانة ببنوك الاسئلة الموجودة على موقع الوزارة الالكتروني يساهم في تسهيل الدراسة لافتة في الوقت ذاته الى أن المذاكرة لمدة نصف ساعة ومن ثم الاستراحة لمدة ثلاث دقائق تساعد على تنشيط الذهن والاستيعاب بشكل اكبر واسرع.

بوعركي لطلبة الكيمياء: وضع جدول زمني لضمان التركيز

أكدت الموجه الفني العام لمادة العلوم فاطمة بوعركي أن استعدادات التوجيه العام لاختبارات الكيمياء شملت كافة الترتيبات المتعلقة باعداد بنوك أسئلة الكيمياء وتوزيعها على المدارس بمختلف المناطق التعليمية بالاضافة الى تحميلها على الموقع الالكتروني للوزارة، وشرح الانماط المختلفة للاسئلة وتدريب الطلبة على حلها مع الاشارة الى أن هذه الانماط متكررة عبر السنوات الدراسية المختلفة.

ودعت بوعركي طلبة وطالبات الصف الثاني عشر المقبلين على اختبار الكيمياء الى وضع جدول زمني لزيادة التركيز بحيث تتم دراسة أكثر من مجال في نفس اليوم وعدم التركيز على مجال واحد بهدف الانتهاء منه، مما ينتج عنه مزيد من التشتت الذهني في المفاهيم الواردة في الكتاب.

وشددت بوعركي على ضرورة ترك فترات زمنية ما بين كل مجال وآخر حتى تهدأ النفسية وتصفى الذاكرة، ويفضل الاسترخاء ما بين المجالين، داعية الى تجنب الدراسة المتواصلة التي تولد الارهاق والتوتر والتعب.