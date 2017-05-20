عبدالعزيز الفضلي

تدرس وزارة التربية تقليص دوام المرحلة الابتدائية بحيث ينتهي في الواحدة و10 دقائق بدلا من الواحدة والنصف.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان توجه الوزارة بالتقليص لن يمس الحصص الدراسية، بل مدة الفرصة لتكون 20 دقيقة بدلا من نصف ساعة خاصة ان مدة الفرصتين ساعة كاملة، وهذا وقت طويل مقارنة بالفئة العمرية للطالب، مشيرة الى ان تخصيص نصف ساعة للفرصة كان بسبب تقديم وجبة غذائية وبعد إلغاء الوجبات من المفترض ان يعود الوقت كما كان في السابق ربع او ثلث ساعة.



وبينت المصادر ان الفرصتين في المرحلتين المتوسطة والثانوية الاولى ربع ساعة والثانية 10 دقائق رغم انها تتضمن صلاة الظهر، لافتة الى انه يجب ان يكون وقت الفرص متساويا في المراحل التعليمية، بل يفضل تقليصها في المرحلة الابتدائية وعدم ابقائها على نصف الساعة، وذلك لمصلحة أبنائنا الطلبة.