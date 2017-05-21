للعام الثاني على التوالي، فازت الكلية الأسترالية في الكويت بجائزة الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت للصحة والسلامة والأمن والبيئة لعام 2017 وذلك عن مشاركتها في المسابقة وهي بعنوان «أيام الصحة للكلية الأسترالية»، حيث تم اختيارها من قبل لجنة التقييم كواحدة من المشاريع الفائزة بجائزة الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت للصحة والسلامة والأمن والبيئة لعام 2017.

واهتمت المبادرة بنشر الوعي بين الناس عن أسلوب الحياة الصحي، حيث تناول كل يوم صحي موضوعا وتركيزا مختلفا عن الآخر.



كما ان الأصداء التي تلت أيام الصحة قد تخطت التوقعات نظرا لكثافة الحضور، ولاحتوائها على العديد من الأنشطة، على سبيل المثال لا الحصر، الأنشطة الرياضية، عروض المسرح، توزيع الجوائز، النشرات الصحافية، وغيرها.

الجدير بالذكر أن الكلية الأسترالية في الكويت، هي المؤسسة التعليمية الوحيدة في الكويت التي حازت هذه الجائزة ضمن فئة «قطاع التعليم».

وبدأت مبادرة أيام الصحة للكلية الأسترالية في الكويت عام 2016 بدافع من التزام الكلية المتواصل نحو تعزيز أساليب الحياة الصحية للطلاب، موظفي الكلية، أسرهم والمجتمع الكويتي.



وتنظم أيام الصحة للكلية تحت مظلة لجنة الحياة الصحية، وتتكون من موظفين وطلاب من مستويات عدة بالكلية وذلك لتوفير مصادر متنوعة لبناء ثقافة الصحة والسلامة.



وينطوي عمل اللجنة حاليا على برنامجين رئيسيين هما فعاليات أيام الصحة وبرنامج التوعية عن التدخين.

وسيكون هناك المزيد من أيام الصحة الأخرى التي ستعقد كل فصل، لتناول مواضيع مختلفة تهم المجتمع لضمان الالتزام المستمر بزيادة الوعي الصحي للمجتمع.