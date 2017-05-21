روان تذاكر في المستشفى وتؤدي اختبارها يومياً في المدرسة

والدتها لـ«الأنباء»: راضون بقضاء الله وقدره وابنتي ترفض الاستسلام للمرض عبدالعزيز الفضلي

التحدي هو الإرادة القوية التي تجعل الانسان مصمما على ما يريد والوصول إلى هدفه.. الطالبة روان التي تدرس في الصف الثاني عشر علمي بثانوية الفروانية خير ترجمة لتلك الكلمات، فهي من الطالبات المتميزات فقد حصلت في الفصل الدراسي الاول على 99% الا ان ارادة الله سبحانه وتعالى فوق الجميع، حيث اصابها مرض «ام اس» او ما يسمى بمرض التصلب العصبي وفقدت بصرها منذ نهاية الفصل الدراسي الاول وأكملت الفصل الثاني متنقلة بين المستشفى والمدرسة.

«الأنباء» قامت بزيارة روان في مستشفى ابن سينا وكانت بصحبتها والدتها تراجع معها دروسها.



في البداية تحدثت ام روان قائلة: اننا راضون بقضاء الله وقدره والحمد لله على كل شيء، مبينة ان ابنتها خلال يناير الماضي شعرت بصداع قوي واعتقدنا ان ذلك بسبب المذاكرة خاصة انها من الفائقات ولكن الصداع عاد بعد يومين وبعد مراجعة مستشفى الفروانية وفحوصات استمرت شهرا بدأ ظهور ضباب على العيون والبصر يضعف، مشيرة الى انها اصبحت لا ترى السبورة وللاسف لم نجد التشخيص الصحيح لها.

وأضافت: بعد ذلك ذهبت بها لمستشفى البحر وقام أخصائي الاعصاب بإعادة الفحوصات التي استمرت شهرا بمستشفى الفروانية وأجراها لروان خلال ساعة وقد شخص الحالة واتضح انها اصيبت بمرض «ام اس» وقد فقدت بصرها بالكامل وهي الآن في مستشفى ابن سينا.

ولفتت ام روان الى انها طلبت منها ترك الدراسة لان العلاج يحتاج الى وقت طويل والوضع صعب جدا غير انها رفضت ذلك وبناء على رغبتها ابلغت المدرسة وتم تخصيص لجنة خاصة لتأدية اختباراتها بوجود معلمتين الاولى تقرأ الاسئلة والثانية تكتب الاجابة، حيث تخرج معها في السادسة صباحا للتوجه الى المدرسة لأداء الامتحان بلجنة خاصة ثم تعود الى المستشفى.



مؤكدة ان الادارة المدرسية لم تقصر ومتواصلة معنا وتقوم بزيارة روان في المستشفى بشكل مستمر.

واضافت انها تقوم معها يوميا بمذاكرة الدروس، وقد تم تخصيص جلسات لها لتغيير الدم في بنك الدم لمدة ساعتين، مؤكدة ان أملها بالله كبير في عودة الامل والبصر.

بدورها، قالت الطالبة روان انها راضية بقضاء الله وقدره «ولكن املي كبير في استمرار تفوقي ونجاحي»، معربة عن بالغ شكرها وتقديرها لإدارتها المدرسية على اهتمامها وسؤالها الدائم عنها.

من جهتها، قالت مديرة ثانوية الفروانية للبنات سهام السهيل ان مرض التصلب العصبي من الأمراض التي انتشرت في الفترة الأخيرة والذي أصاب طالبتين لدينا في ثانوية الفروانية وبفضل الله تم شفاء إحداهما، مشيرة الى ان الطالبة روان أصيبت في العصب البصري للعينين، وقد تألمنا جميعا بسبب حالتها خاصة أنها من الطالبات الفائقات في المدرسة ومحبوبة من جميع معلماتها وزميلاتها لخلقها وروحها الطيبة.



وقد تفاعلنا كإدارة مدرسية وجميع معلمات المدرسة لتسخير كل الإمكانات لروان ولم ندخر جهدا لرفع روحها المعنوية وتشجيعها لما لمسناه من إرادتها القوية في أداء الامتحانات حتى كانت في بداية الأمر ترفض تقديم اللجنة الخاصة وكانت تريد كتابة إجاباتها في الامتحانات بنفسها ولكن عدم رؤيتها وتمكنها من تنسيق كتابتها جعلنا نجبرها على طلب لجنة خاصة بموافقة وزارة التربية.