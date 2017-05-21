عبدالعزيز الفضلي

أكد رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي أن الاقتراحات بإجراء تعديلات على القانون 28/2011 الخاص بكادر المعلمين والتي تبنتها الجمعية عن طريق عدد من النواب قد قطعت شوطا كبيرا، وبات إقرارها رهن ما سيتخذه مجلس الأمة في الجلسة التي سيعقدها للتصويت عليها، في الوقت الذي أصبحت فيه الآمال والتطلعات كبيرة لإقرارها، في ظل ما حظيت به من موافقة بالإجماع من قبل اللجنة التعليمية، وبتوافق كامل من الحكومة التي أبلغت لجنة الأولويات بعدم معارضتها لإعطاء تقرير اللجنة التعليمية أولوية لمناقشته والتصويت عليه، وذلك بدعم من قبل وزير التربية د.محمد الفارس، في الوقت الذي لمست فيه الجمعية وجود تفهم كبير من نواب الأمة تجاه التعديلات، وأهميتها البالغة في تعزيز مسيرتنا التربوية، وتحقيق الغايات المنشودة، ومنح المعلمين كامل حقوقهم المكتسبة.

وأضاف العجمي أن التطلع قائم أيضا على أن تتم مناقشة الاقتراحات والتصويت عليها وإقرارها في جلسة المجلس هذا الأسبوع، مما سيكون له مردوده الإيجابي الكبير في نفوس أهل الميدان بشكل عام، والمعلمين والمعلمات بشكل خاص، خاصة المعنيين بشكل كبير بهذه التعديلات، وبما يساهم في إنصافهم، ومنحهم كامل حقوقهم المكتسبة من الكادر، مشيرا الى أنه في حال عدم مناقشتها في جلسة هذا الاسبوع، فلن يتمكن المجلس من اقرارها في دور الانعقاد الحالي، وذلك بسبب تخصيص باقي الجلسات للميزانيات والحسابات الختامية، وذلك يعني تأجيل النظر في التعديلات وإقرارها الى دور الانعقاد القادم.

‏‫من جانب آخر، أشاد العجمي باللقاء الذي جمع مجلس إدارة الجمعية الاسبوع الماضي برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بحضور نائبه عيسى الكندري، مشيرا الى أن اللقاء، حفل بجوانب تعزز روح التفاؤل والآمال المنشودة في إقرار الكادر، في ظل ما أبداه الرئيس الغانم من إشادة بالدور الكبير الذي تقوم به الجمعية لخدمة قضايا المعلمين، والارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية، ولما أبداه أيضا من تفهم للمساعي التي تقوم بها الجمعية حاليا لإقرار تعديلات كادر المعلمين.

وقال إن اللقاء جرى خلاله استعراض بعض المسائل والمستجدات التربوية، وما تقوم به الجمعية حاليا من خلال التنسيق مع وزارة التربية في معالجة القضايا التربوية، وفي تعزيز مجالات التنسيق والتشاور، فيما نقلنا للغانم تطلعاتنا وأهل الميدان من معلمين ومعلمات، لأهمية إدراج التعديلات على قانون كادر المعلمين في جدول أعمال المجلس لمناقشته والتصويت عليه وإقراره، وبما يساهم في انصافهم وتعزيز حقوقهم ومكتسباتهم ورفع مكانتهم، وفي تحقيق الغايات الوطنية والتربوية المنشودة في تشجيع الكوادر الوطنية على العمل في مجال التعليم، في الوقت الذي أبدى فيه الرئيس الغانم اهتمامه أكد حرصه الدائم على الارتقاء بمكانة المعلمين، وعلى معالجة القضايا والمعوقات التي تقف في طريق المسيرة التربوية بشكل عام، وما يتعلق بالمعلمين والمعلمات بشكل خاص.

وأضاف العجمي أنه تم في اللقاء أيضا، إهداء نسخة من الخطة الاستراتيجية للجمعية 2017ـ2021 للرئيس مرزوق الغانم، واستعراض أبرز أهدافها والمحاور التي ترتكز عليها، فيما أبدى الرئيس الغانم إعجابه بالخطة، معبرا عن إشادته بالأفكار والرؤى التي تطرحها الجمعية.