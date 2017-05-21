نبيل العبدالله: علاقاتنا مع الكويت تميزت بالإخاء والمحبة

نظم مجلس الجالية الأردنية حفلا ترفيهيا بمناسبة عيد استقلال الأردن الواحد والسبعين تحت رعاية سفير الأردن في البلاد محمد الكايد.

وبهذه المناسبة، قال أمين عام مجلس الجالية نبيل العبدالله، في كلمة ألقاها نيابة عن مجلس الجالية إن «عظمة هذه الذكرى تستوجب وقفة تأمل في تاريخ الأردن الغني بالأمجاد وبالمحطات المشرقة من أجل الذود عن قضايا الأمة، والتي تشكل من جهة أخرى، برهانا على إجماع كل الأردنيين وتعبئتهم للتغلب على الصعاب وتجاوز المحن».

وأردف العبدالله قائلا: «يوم الاستقلال ليست كباقي الأيام، وتاريخه ليس كأي تاريخ، إنما هو تاريخ صنعه رجال عظماء ولم تصنعه المصادفة، رجال كيفوا المتغيرات لخدمة الوطن والثوابت والمبادئ التي أسس عليها هذا الوطن الهاشمي العريق بشعبه وقيادته الحكيمة».

وأضاف: «كأبناء للجالية الأردنية في الكويت، نعيش في بلدنا الثاني الكويت، بلد الخير والعطاء، والتي تميزت علاقاتنا فيه مع أشقائنا الكويتيين بالإخاء والمحبة والمودة ولم نشعر يوما ما أننا مغتربون، فعمق العلاقات والأواصر الأخوية بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ، استمدت زخمها من اهتمام القيادتين بتعزيزها وعلى رأسهما جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ملك الأردن وسمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد».

وأضاف ان مجلس الجالية اطلق منذ اجتماعه الأول باتخاذ مجموعة من القرارات العملية الهادفة إلى رفع شأن الجالية وخدمتها، ومن أهمها تنظيم هذا الحفل والتعاقد مع مكتب محاماة لمتابعة القضايا والنزاعات العمالية لأبناء الجالية المنتسبين كخدمة مجانية، والتي سوف يعلن عن تفاصيل الاستفادة منها خلال الأسبوع القادم فضلا عن تعيين مكتب محاسبة وتدقيق لضبط حسابات الجالية، حيث جار حاليا اجراءات اختيار المكتب تمهيدا لتوقيع العقد معه الى جانب البدء بإجراءات تشغيل اللجان، والتي تمثل الذراع الأقوى لأنشطة الجالية، والتي سوف تعمل وفقا لخطط سنوية متفق عليها مسبقا.



وأشار الى البدء بتقييم أوضاع موقع الجالية على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي تمهيداً لإعداد برنامج لتطوير وتحديث هذه الوسائل وتفعيل التواصل بين أبناء الجالية والبدء بوضع الإطار العام لبرنامج الحصول على خصومات خاصة لمنتسبي الجالية من مدارس وجامعات ومكاتب سفر وطيران، ومطاعم وأندية رياضية وغيرها فضلا عن البدء بوضع خطة تسويق لزيادة اعداد المنتسبين، داعيا كافة الحاضرين للتسجيل للاستفادة من الخدمات والمزايا المقدمة لابناء الجالية.