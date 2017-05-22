أكد العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت د.نايف الشمري اهتمام الكلية بدراسة أوضاع المنذرين في بداية العام الحالي 2016/2017، حيث قدمت بنهاية الفصل الدراسي الأول تقريرا شاملا عن أوضاع المنذرين المتخصصين وغير المتخصصين منهم ومن لديه «انذارات سواء بالمعدل العام أو التخصص» ومساعدتهم في عملية تسجيل المقررات بنظام BY force، مشيرا إلى تواصل الجهود بالفصل الدراسي الثاني بتشكيل لجنة التوجيه والإرشاد متمثلة بجميع الأقسام العلمية بالكلية، حيث وضعت مهام للجنة بأول اجتماعاتها بمكتب العميد المساعد للشئون الطلابية.

وذكر أنه من مهام اللجنة خلال الفصل الثاني تعبئة الاستمارة من قبل المرشد الأكاديمي أو من ينوب عنه بوجود الطالب المنذر، بحيث تكون بمنزلة اقرار من الطالب بحصوله على الإرشاد الأكاديمي المطلوب، وعند إعداد الاستمارة يجب مراعاة عدة أمور وهي: مراجعة صحيفة تخرج الطالب لمعرفة المقررات التي تم اجتيازها بتقدير C- أو أقل ليتم إعادتها ومساعدته لرفع الإنذار، ومساعدته في سحب فصل دراسي تم رصد جميع درجاته الفصل نفسه FA، التأكيد على الطالب بأنه يمكن أن ينفصل من الجامعة بسبب المدة الاعتيادية، وتشجيع الطالب على مراجعته بصفة دورية حين تواجهه مشكلة تعرقل من مسيرته الجامعية، مساعدة الطالب من خلال اختيار المقررات من الأسهل إلى الأصعب بعد اجتياز المتطلب للمقرر الذي يريد تسجيله بالإضافة إلى مراعاة عدم تسجيل الطالب المنذر مقررات ذات ثلاثة اختبارات نهائية باليوم الواحد.

وأكد الشمري أنه من مهام اللجنة كذلك تجميع تلك الاستمارات مع إعداد تقرير شامل يوضح حالة الإرشاد الأكاديمي للطلبة المنذرين بالقسم العلمي وترسل إلى مكتب العميد المساعد للشؤون الطلابية، ومن ثم يقوم مكتب العميد المساعد للشؤون الطلابية باستقبال ودراسة أوضاع المنذرين الذين يتم التوجيه لهم بسحب فصول سابقة.

واستطرد أنه فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بتسجيل المواد للطلبة، فيجب على الطالب تقديم هذه الاستمارة عند التسجيل خلال فترة التسجيل المتأخر By force في الفصلين الأول والثاني فقط، حيث سيقوم مكتب التوجيه والإرشاد بمساعدة الطلبة لتسجيل المواد المغلقة والتي يحتاجها الطلبة لرفع الإنذار وذلك بناء على توصيات المرشد الأكاديمي في الاستمارة، وستقوم الأقسام العلمية بتقديم التقرير النهائي لأوضاع الطلبة المنذرين قبل نهاية الفصل الدراسي الحالي.