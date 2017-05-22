آلاء خليفة

استضافت الجامعة العربية المفتوحة في الكويت ملتقى الشباب طاقة المستقبل الذي انطلق تحت شعار «نعم للحياة.. لا لوهم السعادة في جحيم المخدرات» تحت رعاية وحضور د. نايف إبجاد المطيري مدير الجامعة وبحضور المستشارة ونائب سفير جمهورية مصر العربية في الكويت نازلي الفيومي والرئيس التنفيذي للمؤتمر د.محمد عبدالمقصود وكل من مؤسس ورئيس الحياة المتزنة د.أحمد سمير والفنان عبدالعزيز لويس وعدد من المختصين والمهتمين في مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام ومؤسسات الدولة.

استهل د. نايف إبجاد المطيري مدير الجامعة كلمته مرحبا بضيوف الجامعة التي تعتبر مشروعا عربيا تنمويا كبيرا يسعى نحو خلق جيل من الشباب الواعي والمتسلح بالعلم يعرف حقوقه وواجباته تجاه وطنه وأمته، مشيرا الى أننا نجتمع اليوم في ملتقى «الشباب طاقة المستقبل»، فالشباب هم صمام الأمان وقوة الأوطان وهم عدة الأمم وثروتها، وهم مقياس تقدم الأمم وتأخرها وهم معيار رقيها أو انحطاطها.

وأكد د. المطيري أن الواقع اليوم يشهد تراخيا من الحكومات والمؤسسات في الاهتمام بأعظم ثروة عندها وهم الشباب، فأصبح بعضهم فريسة سهلة وقع في أتون آفة المخدرات وعالمها المظلم، بينما أصبح جزء من شبابنا هدفا للأفكار الهدامة والشاذة والتي اتخذت الشبهات خارطة طريق نحو ضرب المجتمع في أمنه واستقراره بأعمال إرهابية جعلتنا جميعا ندفع الثمن، مستدركا بأنه يجب علينا جميعا وبالأخص الجامعات، وهي الحاضنة للشباب الاهتمام بهؤلاء الشباب في هذه المرحلة العمرية الخطيرة من حياتهم والتي تتشكل فيها شخصيتهم المستقلة.