عبدالعزيز الفضلي

ذكرت الإذاعة البريطانية الـ «بي بي سي» في نشرتها الإخبارية أن اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلة الثانوية في الكويت تشهد انتشار سماعات للمساعدة في الغش حيث قامت الإذاعة بإجراء تحقيق حول الموضوع أشارت فيه إلى أنواع السماعات وكيفية استخدامها وإخراجها من أذن الطالب بعد الانتهاء منها من خلال مغناطيس، لافتة إلى أن إخراجها لا يمضي بيسر، إذ يستدعي في بعض الأحيان إجراء عملية جراحية قد تكون لها أثر سلبي على السمع.

وأوضحت أن الوزارة تحاول قدر المستطاع الحد من هذه الظاهرة باستخدام أجهزة إلكترونية للكشف عن أجهزة الغش.



وحول سير الاختبارات أمس، أكدت الموجهة الفنية العامة لمادة اللغة الفرنسية منال عبدالعزيز سهولة سير اختبار اللغة الفرنسية للصف الثاني عشر الأدبي الذي جرى بكل هدوء، لافتة الى خلو الاختبار من الأخطاء الفنية والعلمية أو المطبعية، ومشيرة إلى أنه لم ترد أي أسئلة أو استفسارات من اللجان بخصوص الاختبار، معربة عن سعادة أولياء الأمور، حيث من خلال تواصل التوجيه الفني العام معهم أبدوا ارتياحهم.



وقالت عبدالعزيز: منذ الأمس باشرت لجان تقدير الدرجات في الكونترول الأدبي من معلمين ومعلمات البدء بعملية التصحيح والتي تجري على قدم وساق، متمنية للجميع دوام التوفيق والنجاح.

على صعيد متصل، طمأن الموجه الأول للغة الفرنسية في منطقة الفروانية التعليمية ورئيس لجنة تقدير الدرجات أنور الكندري أولياء الأمور بأنه تمت مراعاة أبنائنا الطلبة للصف الثاني عشر في عملية التصحيح، مؤكدا حرص التوجيه على تطبيق مبدأ العدالة والأمانة والتزام المصححين بالتعليمات ومراعاة مستويات الطلبة المختلفة.

من جهته، أفاد الموجه الأول للتربية الإسلامية ورئيس تقدير درجات العلوم الشرعية في المعهد الديني د. عادل المسبحي بأنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق اختبار مادة الحديث الشريف وكانت نسبة النجاح 98% بزيادة 2% عن السنة الماضية التي بلغت 96%، مضيفا في الوقت ذاته انه تم الانتهاء من تصحيح أوراق اختبار مادة المنطق وكانت نسبة النجاح 92%، مشيرا إلى أنه كان هناك ارتفاع ملحوظ في نسبة النجاح عن العام الماضي التي كانت آنذاك لم تتجاوز 85%.

وذكر المسبحي أنه بقي من المواد تصحيح اختبار مادتي الفقه والتفسير، متمنيا التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة وبناتنا الطالبات.



بدورها، وجهت رئيسة اللجنة الفنية المشتركة لمادة الأحياء دلال المسعود مجموعة من النصائح والإرشادات الخاصة باختبار الغد لمادة الأحياء، حيث أكدت على ضرورة دراسة الرسومات والأشكال التوضيحية كونها تساعد الطالب بشكل كبير على فهم المادة وتذكر المعلومات، ويجب أن يقوم بالتمرين على رسم بعض الرسومات بيده للفهم والتذكر من ناحية وعلى الإجابة عن سؤال الرسم في الامتحان من ناحية أخرى.



وأشارت المسعود إلى أهمية إعداد خرائط المفاهيم لكل موضوع وبذلك يربط الطالب المعلومات مع بعضها ويرتب المادة العلمية في ذهنه جيدا لتسهيل عملية المراجعة قبل الامتحان، مضيفة أنه في تطبيقات الوراثة يجب قراءة المسألة الوراثية بتأن وتحديد طريقة توارث الصفة ثم كتابة المعطيات وتحديد الرموز المناسبة المستخدمة للصفة الوراثية بحيث يكتب الحرف الكبير A أولا ثم الحرف الصغير a ثم إجراء التزاوج.



وشددت المسعود على ضرورة دراسة المصطلحات العلمية من خلال تبسيط وتجزئة كل مصطلح أثناء دراسته حتى يفهمها الطالب جيدا ولا تغيب عن ذهنه مهما مر الوقت على دراستها، وكذلك يجب الانتقال من العام إلى الخاص ليتمكن من دراسة وفهم مادة الأحياء جيدا ويجب أن يعرف أولا معنى كل المصطلحات العامة قبل أن ينتقل إلى المصطلحات الفرعية والخاصة بكل تقسيم منها، أي انه يجب عليه أن يدرس كل جزء ومستوى بدقة قبل أن ينتقل إلى المستوى الثاني، فيجب مثلا أن يتعرف على تركيب الخلية ثم يتطرق إلى النواة ثم الأحماض النووية ثم تركيب النيوكليوتيد.



وأشارت إلى ضرورة تدريب الطالب على طبيعة الأسئلة الخاصة بامتحان مادة الأحياء من خلال نماذج اختبارات السابقة وأن يجري اختبارات لنفسه ليحدد مستوى فهمه وتذكره للمادة وأن يتعرف على نوعية الأسئلة وكيفية الإجابة بشكل سليم ومنسق على كل سؤال، وكذلك الاستعانة ببنوك الأسئلة المعتمدة الخاصة بمادة الأحياء والموجودة على موقع الوزارة.



وأكدت على أهمية إعداد جداول المقارنة خاصة للدرس الواحد مثل الأمراض الوراثية الناتجة عن خلل في عدد الكروموسومات، حيث عند مقارنتها سيظهر له الاختلاف.



وأشارت المسعود إلى ضرورة توفير المناخ المناسب في المنزل وفي لجنة الامتحان بالمدرسة بعيدا عن أجواء التوتر والضغط النفسي.