عبدالعزيز الفضلي

ترأس وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس الجلسة الأولى لدور الانعقاد التاسع للمجلس الأعلى للتعليم ومجلس أمناء المركز الوطني لتطوير التعليم، وذلك يوم أمس الأول في اجتماعين منفصلين.

واستهل الوزير الفارس افتتاح الجلسة بالترحيب بأعضاء المجلس، معربا لهم عن خالص تهانيه وتبريكاته بالثقة الغالية التي أولاهم إياها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في اختيارهم لعضوية المجلس الأعلى للتعليم، الأمر الذي يعكس ما يتمتعون به من خبرة وكفاءة للاضطلاع بمسؤولية هذا المنصب، مبديا لهم تقديره وشكره لقبولهم تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، سائلا المولى عز وجل أن يعينهم على أداء ما أوكل لهم من مهام في سبيل تحقيق نقلة تطويرية للتعليم في الدولة.

وقد احتوت الجلسة الخاصة بمجلس الأمناء، العرض المرئي لمتابعة آخر مستجدات مشاريع المركز الوطني لتطوير التعليم، وعرض آخر بشأن نتائج دراسة «تيمز» TIMSS لعام 2015، وعرض المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية لتطبيق مشروع الاختبارات الوطنية في الكويت.

وبعد انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، تم الانتقال إلى افتتاح الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للتعليم، لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة، حيث تم التصويت على تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس، واللجان المقترحة ضمن مهام المجلس والنظر في اختيار أعضائها، هذا وقد تمت مناقشة أبرز ما تضمنه النطق السامي لصاحب السمو وكلمتي رئيس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة والاجتماع الأول لمجلس الوزراء، وكذلك مناقشة التقرير الختامي للدورة الثامنة للمجلس الأعلى للتعليم.



وفي الختام توجه رئيس المجلس بالشكر والتقدير للسادة الأعضاء، متمنيا لهم التوفيق والسداد، وداعيا الله تعالى أن يمدهم بعونه وتأييده لكل ما فيه خير وطننا العزيز.