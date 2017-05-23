نظمت مدرسة الكويت الانجليزية حفلها السنوي لتخريج طلابها في المرحلة الثانوية للعام الدراسي الجاري، بحضور الشيخ د.محمد الصباح السالم الصباح وعدد من الشخصيات.



وأقيم الحفل في قاعة المها بفندق الريجنسي، وتخلله تقديم عدة فقرات موسيقية إلى جانب توزيع شهادات التخرج على الطلاب.

صاحب المدرسة محمد جاسم السداح ألقى كلمة شدد خلالها على دور المعلم وضرورة تميزه بالذكاء والمهارة ليتمكن من توصيل المعلومة العلمية في ظل وجود الوسائل التكنولوجية الحديثة السريعة التي تأخذ حيزا كبيرا من حياة الإنسان في الوقت الحالي، متمنيا المزيد من النجاح والتوفيق لتلك الكوكبة من الطلبة والطالبات الخريجين.



ضيف الحفل الشيخ د.محمد صباح السالم خاطب الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور عن دور التربية والتعليم في حياة الأشخاص، وأثرها في تكوين الحضارات، مستشهدا بعدة أبيات شعرية تدور في هذا السياق، آملا مستقبلا مزدهرا للطلبة الخريجين في حياتهم القادمة.