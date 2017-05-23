باهي أبوالعلا

تحت رعاية الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية الشيخ طلال الخالد وحضور كل من الشيخ علي الجابر والشيخ مالك الصباح وعدد من ممثلي وزارة التربية وإدارة التعليم الخاص، أقامت أكاديمية الحضارات العالمية حفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة من طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2016-2017.



وخلال الحفل أكد رئيس مجلس إدارة مدرسة أكاديمية الحضارات العالمية مبارك المطوع أن تلك المناسبة السنوية هي أفضل وسيلة للتعبير عن الفرحة بالإنجاز الذي قام به الطلاب خلال العام، مؤكدا أن الفرحة التي يشعر بها الأهالي والطلاب بادية على وجوه الجميع، حيث إنهم مستبشرون خيرا بالجيل الجديد من الطلاب، خاصة أن المرحلة الدراسية تعتبر إعدادا للحياة العملية القادمة التي سيواجهها الأبناء.



وأعرب المطوع عن فخره بالطلاب الذين تخرجوا، متمنيا أن تكون المدرسة قامت بالدور المنوط بها لإخراج طلاب قادرين على تحمل المسؤولية وخدمة وطنهم ورفعته، مشيرا إلى أن الطلاب الذين تخرجوا هذا العام بلغ عددهم 114 طالبا وطالبة.



من جانبها، وصفت مديرة المدرسة د.أحلام خطاب هذا الحفل بأنه بمنزلة حفل تكريم للأم التي قامت ببذل الكثير من الجهد لرؤية الفرحة في وجوه الطلاب والتي تعتبر سبب نجاحها كمعلمة وسبب نجاح الطلاب في دراستهم.