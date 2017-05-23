دارين العلي

أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس في تصريح صحافي أن نتائج الثانوية العامة ستعلن يوم الأحد المقبل 28 الجاري.

وكشف د.الفارس عن توجه تدرسه الوزارة لتأمين سكن للمعلمين الوافدين بعقود خارجية أسوة بالمعلمات ما من شأنه تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وذلك بعد اعتذار مجموعة من المعلمين الفلسطينيين عن الحضور إلى الكويت بسبب محدودية الرواتب وضعف بدل السكن.

وحول الاجتماع، عبّر الفارس عن فخره واعتزازه بمشاركة المعهد في الدورة السادسة في لجنة علوم المحيطات الحكومية الدولية والتي تلعب دورا بالغ الأهمية في تثقيف المجتمعات التابعة للمحيط الهندي فيما يخص البيئة البحرية والمحيطات، معربا عن امله في ان تنجح الدورة في تقديم المقترحات وافكار علمية، ما من شأنه توعية كل شعوب المنطقة.