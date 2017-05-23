طرح برامج على مستوى الدراسات العليا ما زال قيد الدراسة

3100 طالب يدرسون في «الأسترالية» 85% منهم كويتيون ونقدم 10 منح دراسية للطلاب المتميزين في كل فصل دراسي

لدينا اتفاقيات تعاون مع العديد من الجامعات الأسترالية

15% من طلابنا من 40 جنسية مختلفة

نسعى لإجراء تطورات في البنية التحتية للكلية من خلال إنشاء مبان ومختبرات ومواقف سيارات جديدة

«الأسترالية» تقدم 10 منح دراسية للطلبة المحتاجين والمتعثرين مادي

الكلية تحرص على المراجعة الدورية لمناهجها الدراسية في جميع التخصصات

الكلية الأسترالية في الكويت كلية دولية تضم 40 جنسية لأعضاء هيئة التدريس

«الأسترالية» حصلت على شهادة الآيزو 9001-2008 بعد تطوير طريقة العمل داخل الكلية

أجرت الحوار: آلاء خليفة

كشف عميد القبول والتسجيل في الكلية الاسترالية في الكويت د.اياد صالحية عن ابرز التطورات الحالية في الكلية، موضحا ان الكلية تحرص دوما على مواكبة التطورات والتغيرات الحديثة. وتحدث صالحية خلال استضافته في «الو الأنباء» وذلك للرد على العديد من الاسئلة والاستفسارات سواء للطلبة المستجدين او المستمرين حول آلية القبول والتسجيل بالكلية الاسترالية عن اهداف الكلية ورسالتها في المجتمع ومشاريعها المستقبلية. كما سلط الضوء على شروط القبول في الكلية متحدثا عن المناهج الدراسية وأعضاء هيئة التدريس ومباني الكلية. وأشار صالحية الى الكليات التي تضمها ACK، مؤكدا ان الكلية تقدم منحاً دراسية للطلبة المتميزين والمتفوقين وكذلك الطلبة المحتاجين. تفاصيل الكثير من القضايا التي تهم الطلاب والعديد من الامور التي تحدث فيها صالحية خلال الحوار في السطور التالية.



في البداية هلا أعطيتنا نبذة عن الكلية الأسترالية في الكويت وما أهدافها ورسالتها في المجتمع؟



٭ الكلية الاسترالية في الكويت انشئت عام 2004 وكان لدى مؤسس الجامعة ورئيس مجلس الأمناء عبدالله الشرهان رغبة في مساعدة الطلبة الراغبين في الحصول على تعليم جامعي مميز ومهني وقد تطورت الكلية على مدار السنوات الماضية بشكل كبير، حيث كانت البداية بتقديم برنامج الدبلوم في الهندسة وإدارة الأعمال لتخريج اجيال من الطلبة تنخرط في سوق العمل وبالفعل ساهم خريجو الكلية الاسترالية في سد النقص بالأيدي العاملة الماهرة بسوق العمل المحلي وتعتمد الكلية على التعليم والتدريب المهني جنبا الى جنب، حيث تحرص الكلية على تقديم التدريب العملي والميداني للطلاب بجانب دراستهم النظرية. ومع التطورات العلمية الحديثة واحتياجات سوق العمل قرر القائمون على الكلية الاسترالية طرح برامج على مستوى البكالوريوس في الهندسة وإدارة الاعمال، فأصبحت الكلية تتبع النظام التعليمي المسمى بـ 2 + 2 وهما سنتان للحصول على الدبلوم ومن ثم سنتان للحصول على البكالوريوس والطالب يمكنه الحصول على الدبلوم ويتخرج وينخرط في سوق العمل مباشرة او ان يستكمل دراسته في الكلية للحصول على البكالوريوس.



ما الأسس التي تعتمدها الكلية في نظامها الدراسي التعليمي؟



٭ تتبع الكلية الأسترالية في الكويت نظام الساعات المعتمدة، وهي على مستوى الدبلوم تبلغ 60 ساعة دراسية وعلى مستوى البكالوريوس ايضا تبلغ 60 ساعة دراسية، وفي السابق كان يشترط حصول الطالب على معدل 2.67 من اجل ان يلتحق بالبكالوريوس وتم تخفيضه مؤخرا الى معدل 2 للالتحاق ببرنامج البكالوريوس.



ما شروط القبول بالكلية الاسترالية في الكويت؟



٭ تقدم الكلية الاسترالية تخصصات في 3 كليات وهي كلية ادارة الاعمال وكلية الهندسة وكلية الطيران التي تضم تخصص هندسة صيانة الطائرات وهندسة الكترونيات الطائرات، وشروط القبول في كلية الهندسة وكلية الطيران لابد ان يكون الطالب خريج القسم العلمي وان يكون حاصلاً على 65% فما فوق في الثانوية العامة او ما يعادلها اما ادارة الاعمال فيتم قبول الطلبة من التخصصات العلمية والأدبية وان يكون الطالب حاصلا على 60 % فما فوق في الثانوية العامة او ما يعادلها.



وهل تختلف شروط القبول بالنسبة لطلبة البعثات الداخلية ؟



٭ لا تختلف الشروط ولكن يتم تحديد اعداد طلبة البعثات الداخلية بعدد المقاعد التي تطلبها الكلية وبالتالي يكون هناك تنافس بين الطلاب المتقدمين من خلال البعثات الداخلية ويتم قبول الطلبة الحاصلين على النسب الأعلى.



ماذا عن المناهج الدراسية؟ وهل تتم مراجعتها بشكل دوري؟



٭ تحرص الكلية الأسترالية في الكويت على عمل مراجعة دورية للمناهج الدراسية في كافة التخصصات التي تقدمها، وتجدر الاشارة هنا الى ان الكلية الاسترالية في الكويت عندما بدأت كانت مناهجها الدراسية تصلها من استراليا بشكل كامل عن طريق الجامعات الاسترالية التي تجمعنا معهم اتفاقيات تعاون والتي وصل عددها في السابق الى 7 جامعات استرالية ولكن حاليا اصبح عدد الجامعات الزميلة التي تتعاون معها الكلية جامعة أسترالية واحدة، ومثلها كندية. وتلك الجامعات هي شريك استراتيجي لنا ولكن تقوم الكلية الاسترالية في الكويت بكتابة مناهجها الدراسية كما تقوم بمراجعتها بشكل دوري بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي.



هل لدى خطة الكلية المستقبلية طرح برامج جديدة سواء على مستوى الدبلوم او البكالوريوس؟



٭ تحرص الكلية الاسترالية في الكويت دائما على مواكبة كل ما هو جديد على مستوى التخصصات والبرامج الدراسية التي يحتاجها سوق العمل وهناك افكار لطرح برامج جديدة تتضمنها الخطة الاستراتيجية للكلية لزيادة التخصصات ولكن لابد ان تمر بعدد من الاجراءات منها موافقة مجلس الجامعات الخاصة وبالتالي فإن الأمر لا زال قيد الدراسة.



هل الكلية تنوي في خطتها المستقبلية طرح برامج للدراسات العليا على مستوى الماجستير والدكتوراه؟



٭ لدينا افكار لطرح برامج على مستوى الدراسات العليا «الماجستير والدكتوراه» ولكن لازالت قيد الدراسة.



ملاءمة سوق العمل



هل التخصصات الحالية التي تقدمها الكلية تتلاءم وتتواكب مع احتياجات سوق العمل؟



٭ نحن في الكلية الاسترالية في الكويت لا نخطو خطوة واحدة في طرح اي تخصص جديد الا بعد اجراء دراسة علمية مستفيضة لاحتياجات سوق العمل المحلي وبالتالي فإن كافة التخصصات التي نقدمها تتواكب مع احتياجات سوق العمل سواء في القطاع الحكومي او الخاص.



نود ايضا تسليط الضوء على مراكز العمل الموجودة بالكلية ودور كل مركز في خدمة الكلية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام؟



٭ لدينا العديد من مراكز العمل بالكلية الاسترالية في الكويت التي تخدم الطلاب وأيضا المجتمع ومن بينها مركز الإرشاد الوظيفي والخريجين لإيجاد فرص عمل متميزة ويعمل المركز على تنظيم المعارض التي تستضيف ممثلي سوق العمل سواء من الجهات الحكومية او الخاصة.



كم عدد الطلبة الذين يرتادون الكلية الأسترالية وكم نسبة الطلبة الكويتيين منهم ؟



٭ لدينا نحو 3100 طالب في كافة الكليات ويشكل الطلبة الكويتيين منهم نسبة 85% اما باقي الطلبة فيشكلون نسبة 15% من جنسيات مختلفة تبلغ حوالي 40 جنسية.



نود الحديث عن مستوى طلبة الكلية الاسترالية وهل الادارة حريصة على الاستماع لشكاوى الطلبة ومقترحاتهم وآرائهم؟



٭ تكاد تكون شهادتنا مجروحة في طلابنا وخريجينا ولكن لدينا نخبة وكوكبة متميزة من الطلاب الراغبين في الحصول على تعليم جامعي متميز وارتفع مستوى طلابنا خلال الخمس سنوات الماضية بشكل ملحوظ لاسيما، أننا اصبحنا نقبل الطلاب من اصحاب المعدلات العالية وتحرص ادارة الكلية على تنظيم لقاءات دورية بين الادارة والطلاب للاستماع لمقترحاتهم وآرائهم وايضا الاستماع للعقبات التي تواجههم ومحاولة تذليل وفق الإمكانات المتاحة كما تقوم الكليات بتنظيم لقاءات دورية مع اولياء امور الطلبة.



ماذا تقدم الكلية لطلابها المتميزين والمتفوقين وأيضا المحتاجين منهم؟



٭ تقدم الكلية منحا دراسية للطلاب المتميزين بحيث يتم اعفاؤهم من الرسوم الدراسية حيث نقدم 10 منح في كل فصل دراسي ويتم اختيار الفائزين بتلك المنح من خلال لجنة يتم تشكيل خصوصا لهذا الغرض حيث تقوم بدراسة الطلبات المقدمة وتختار الطلاب بناء على معايير محددة في الاختيار، كما تقدم الكلية الاسترالية في الكويت 10 منح دراسية للطلبة المحتاجين او المتعثرين ماديا بحيث يتم صرف الف دينار لكل طالب في كل فصل دراسي وايضا يتم اختيارهم من خلال لجنة خاصة تنظر في الطلبات المقدمة، بالإضافة الى مبرة الشيخ جابر التي يتقدم اليها الطلبة ايضا وفقا لشروط معينة يحصل الطلبة على مساعدات.



كما ان الكلية الاسترالية في الكويت بدات منذ سنتين تقريبا بتقديم منح دراسية للطلاب لدراسة الماجستير في جامعة Central Queensland Universityباستراليا حيث تقوم الكلية بدفع المصاريف الدراسية للطالب وهو يتحمل فقط مصاريفه الشخصية ونقوم في كل عام بإرسال طالبين لدراسة الماجستيرونحن حاليا بصدد ابرام اتفاقيات تعاون مع بعض الجامعات البريطانية لتسهيل عملية قبول الطلبة الراغبين في استكمال دراسة الماجستير في تلك الجامعات.



لوائح صارمة



ما مدى جدية الكلية في التعامل مع التزام الطالب تجاه الجامعة وأيضا مع العقوبات التي تفرضها الكلية مع الطلاب المقصرين؟



٭ تتبع الكلية الاسترالية لوائح ونظم ونطبقها بشكل صارم على جميع الطلبة على حد السواء ولا نتساهل ابدا مع الطلبة المقصرين، فهناك انذارات للغياب وواحدة من سياسات الكلية ان تكون نسبة الحضور 70% وإذا انخفضت نسبة حضور الطالب على تلك النسبة يحرم من المادة ويتعرض للرسوب كما لدينا انذارت للمعدلات فاذا قل معدل الطالب عن 2 يوجه له انذار اول ومن ثم انذار ثاني وثالث ومن ثم يتم فصله من الكلية، ولدينا ايضا عقوبات اخلاقية بحيث يتم معاقبة اي طالب يخل بالمبادئ الاخلاقية التي تتبعها الكلية وتصل في بعض الحالات الى فصل الطالب من الكلية.



ماذا عن نظام دفع المصروفات الدراسية في الكلية وكم تصل تكلفة التخصص؟ وما آلية الدفع؟



٭ بدءا من العام الجامعي الجديد سوف تزيد الكلية الرسوم الدراسية وهي الزيادة الاولى منذ عام 2009 وحتى يومنا هذا وزيادة الرسوم الدراسية تتواكب مع التطورات التي اجرتها الكلية مؤخرا في اعضاء هيئة التدريس حيث اصبحت الغالبية العظمى منهم من حملة الدكتوراه بالإضافة الى التطورات التي قمنا بها في المناهج الدراسية وأيضا زيادة عدد المختبرات، والكلية حاليا تتبع نظاما جديدا في دفع الرسوم الدراسية حيث يقوم ولي الامر بدفع الدفعة الاولى الخاصة برسوم التسجيل ومن ثم يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 4 دفعات.



الهيئة التدريسية



ماذا عن اعضاء هيئة التدريس الذين تضمهم الكلية ومستواهم العلمي والأكاديمي؟



٭ تتميز الكلية الاسترالية في الكويت بأنها كلية دولية حيث تضم الكلية كوكبة متميزة من اعضاء هيئة التدريس من 40 جنسية مختلفة عربية وأجنبية بما يتيح المجال للتبادل الثقافي وتبادل الخبرات والانفتاح على الآخر، كما ان عدد اعضاء هيئة التدريس الذين تضمهم الكلية زاد كثيرا عن السابق وغالبية اعضاء هيئة التدريس الحاليين بالكلية هم من حملة الدكتوراه من جامعات عريقة معترف بها عالميا ويتمتعون بخبرات دراسية متنوعة.



نود الحديث عن اهتمام وحرص الكلية على تنظيم الأنشطة الطلابية المختلفة على مدار العام الجامعي.



٭ لدينا في الكلية ادارة خاصة بالأنشطة الطلابية يقوم القائمون عليها بتنظيم الأنشطة الطلابية المتنوعة ما بين الأنشطة الرياضية والفنية والموسيقية والثقافية بالإضافة الى النوادي الطلابية حيث ان لكل تخصص في الكلية ناديا طلابيا خاصا بها يزيد عددها عن 20 ناديا تقوم كذلك بتنظيم الانشطة الطلابية التي تساعد على اكتشاف مهارات الطلاب ودعمها نحو مزيد من الابداع والابتكار وتقوم الكلية بتنظيم معارض طلابية لأنشطة الطلبة ومنها معارض للرسم وللتصوير وللأعمال اليدوية، حيث ان الكلية الاسترالية في الكويت تحرص دوما على اكتشاف ودعم المواهب الطلابي فالكلية ليست فقط للتحصيل العلمي والأكاديمي وإنما هي مجتمع مصغر من المجتمع الخارجي وتسعى دوما لخلق بيئة اكاديمية جاذبة ومشجعة وممتعة للطلاب.



وكلية الهندسة تقوم بتنظيم لقاء اسبوعي في كل يوم ثلاثاء تدعو من خلاله باحثين من الخارج يقومون بعمل عرض مرئي لأحدث الابحاث التي قاموا بها مؤخرا بما يعود بالفائدة على الطلاب في الاستفادة من تلك الخبرات والتجارب كما ان كلية ادارة الاعمال تقوم بتنظيم لقاءات كل يوم اربعاء من كل اسبوع.



كما تقوم الكلية بتنظيم الكثير من الندوات والمحاضرات والملتقيات العلمية والعملية لصقل خبرات ومهارات الطلبة.تتميز الكلية الاسترالية باهتمامها بالتطبيق العملي لما يدرسه الطلبة نظريا في المحاضرات الدرسية، نود الحديث عن هذا الجانب ايضا.



٭ نظام الدراسة في الكلية يركز اكثر على الجانب العملي ونقوم حاليا بتطبيق التعلم القائم من خلال المشاريع، وهذا النظام مطبق بشكل كبير في كلية الهندسة حيث نقوم بإعطاء الطالب مشروعا ويتعلم الطالب من خلال عمله في هذا المشروع بما يتيح للطلبة فرصة التركيز على التعليم من خلال المشاريع.



انطلقت مؤخرا في الكويت العديد من الجامعات الخاصة، فما الذي يميز الكلية الاسترالية عن غيرها من الجامعات الخاصة ؟



٭ ما يميز الكلية الاسترالية في الكويت هو طريقة التعليم المتميز الذي تعتمده الكلية ويعتمد على التعليم والتدريب المهني بما يساهم في تخريج اجيال من الطلاب قادرين على خوض غمار سوق العمل متسلحين بالعلم الاكاديمي النظري بجانب التدريب العملي، ولدينا مكتب للخريجين في الكلية يتواصل دوما مع جهات العمل المختلفة حيث نحصل منهم على تقييمهم لمستوى خريجينا وبفضل الله دائما تصلنا تقييمات ايجابية حول مستوى الخريجين حيث انهم جاهزون من الناحية العملية للعمل مباشرة في جهات العمل المختلفة، كما ان المناهج الدراسية التي تقدمها الكلية والمختبرات من ابرز مميزات الكلية بالإضافة الى ان كلية الطيران تعتمد على التدريب المهني، حيث ان لدينا طائرة خاصة مجهزة بشكل كامل لتدريب الطلبة عمليا وكنا من اوائل الكليات التي تقدم دراسة الطيران على مستوى دول الخليج ولدينا شراكات عدة من بينها اتفاقية تعاون مع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لتوظيف طلابنا بعد التخرج.



هل الكلية حريصة على الالتقاء بخريجيها وما انطباعات ممثلي سوق العمل عن خريجي الكلية الذين توظفوا في مؤسساتهم المختلفة؟



٭ تعقد الكلية الاسترالية في الكويت لقاء سنويا مع خريجي الكلية ينظمه مكتب الخريجين ويهدف اللقاء الى جمع خريجينا مع اعضاء هيئة التدريس بالكلية وتبادل الخبرات والمعارف والتجارب بحضور رئيس مجلس الامناء ورئيس الكلية وإدارتها العليا كما ان مكتب الخريجين على تواصل دائم مع خريجينا القدامى بما يساعد الخريجين الجدد في اكتساب المهارات والخبرات المطلوبة للالتحاق بسوق العمل.



نود تسليط الضوء على اتفاقيات التعاون التي عقدتها الكلية مؤخرا مع الجامعات العالمية وبنود تلك الاتفاقيات؟



٭ وقعنا اتفاقية استراتيجية مع Central Queensland University ومع جامعات اخرى ايضا في النرويج وتهدف الى التركيز على التعلم القائم من خلال المشاريع بالإضافة الى اننا نقوم بتنظيم مؤتمر دوري مع جامعة البرت لمزيد من التعاون وهناك اتفاقيات اخرى عقدت مع شركات لتوظيف خريجينا وهناك اتفاقيات ايضا ابرمتها الكلية مؤخرا في مجال البحوث مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ومع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتطوير عملية البحث العلمي في الكلية الاسترالية في الكويت.



ماذا عن شهادة الجودة العالمية ( 9001: 2008 ) ISO التي حصلت عليها الكلية الاسترالية مؤخرا من قبل لويدز لضمان الجودة LRQA في مجال توفير تعليم عالي وتدريب للأفراد والمؤسسات؟



٭ حصلت الكلية الاسترالية في الكويت على شهادات جودة لمناهجها الدراسية من الجمعية الاسترالية للهندسة كما تم مؤخرا توقيع اتفاقية معهم وبموجبها يصبح خريجو الكلية الاسترالية اعضاء في الجمعية، كذلك حصلت الكلية على شهادة الايزو 9001: 2008 بعد تطوير طريقة العمل داخل الكلية.



وبعد اعتماد برامج الهندسة في الكلية من الجمعية الاسترالية للهندسة هل لدى خطة الكلية طرح برامج جديدة في الهندسة؟



٭ من ضمن الخطة الاستراتيجية للكلية الاسترالية في الكويت طرح برامج جديدة في الهندسة ولكن مازالت قيد الدراسة.



ما الجديد في موضوع اعتماد البرامج الاكاديمية للتسويق والإدارة من قبل مجلس الاعتماد الاكاديمي لكليات وبرامج ادارة الاعمال هل تم اعتمادها ام لا؟



٭ الكلية تسير في خطى ثابتة نحو تحقيق هذا الامر وفي القريب سوف يتم اعتماد تلك البرامج ولكن العملية تحتاج الى وقت ومراحل عدة.



نود ان تكشف لنا عن ابرز الأمور التطويرية والمشاريع المستقبلية للكلية الاسترالية في الكويت والموضوعة على اجندة عملكم الفترة القادمة؟



٭ تسعى الكلية لإجراء تطورات في البنية التحتية للكلية من خلال انشاء مبان جديدة وأيضا زيادة عدد مواقف السيارات وإنشاء مختبرات جديدة للطلاب.

برامج تدريبية

أكد د.اياد صالحية خلال اللقاء ان الكلية تقدم برامج تدريبية لجهات مختلفة في الكويت، موضحا ان الكلية ايضا تحرص على التدريب الميداني لطلابها من كليات الهندسة وإدارة الاعمال والطيران في جهات العمل المختلفة سواء الحكومية او الخاصة.

علاقة متميزة

أشاد د.اياد صالحية بالعلاقة المتميزة التي تجمع الكلية مع مجلس الجامعات الخاصة الذي يعتبر مظلة الجامعات الخاصة في الكويت ويتبع نظام الأبواب المفتوحة مشيدا بالتعاون الايجابي من الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة لما فيه تحقيق الصالح العام.

خريجو الثانوية الانجليزية

نظرا لان نتائج اختبارات خريجي الثانوية الانجليزية تعلن في 10 اغسطس اكد صالحية بان الكلية الاسترالية في الكويت تأخذ هذا الامر بعين الاعتبار ويتم فتح قبول خاص لهم بعد اعلان نتائجهم وتكون لهم مقاعد محجوزة مسبقا في الكلية لخريجي الثانوية الانجليزية.

القبول مستمر

أوضح د.صالحية ان الكلية فتحت باب القبول من تاريخ 16 ابريل ومستمر حتى 22 يونيو والطالب الذي لا يتم قبوله في الفصل الدراسي الأول يحصل على قبول مشروط للفصل الدراسي الثاني، اما المستندات المطلوبة فهي شهادة الثانوية العامة مصدقة وصورة البطاقة المدنية وصورة جواز السفر وعدد 2 صورة شخصية فضلا عن كتاب معادلة الشهادة بالنسبة لخريجي الثانوية الانجليزية من ادارة التعليم الخاص.