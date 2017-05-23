ثامر السليم

تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وبحضور نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري نظمت جامعة الكويت عرضا للمشاريع الفائزة في تحدي الابتكار الوطني وريادة الأعمال وذلك يوم امس الاول في قاعة سلوى بفندق المارينا، بمشاركة جامعات ومؤسسات تعليمية وشهد العرض مدير الجامعة د.حسين أحمد الأنصاري، ورؤساء ومديرو الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية.وأكد الكندري على أن الشباب الكويتي يمتلك من الموهبة والحس الابتكاري الخلاق والأفكار الإبداعية ما يؤهله لخوض المنافسات الدولية معتبرهم ثروة الوطن الحقيقية، مشيدا بجهود العاملين في جامعة الكويت.

ونقل تحيات راعي الاحتفال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم مثمنا الجهود التي يقوم بها القائمون على جامعة الكويت لدعم الأبناء الشباب الذين حققوا نجاحا كبيرا في هذه المسابقة الابداعية المتميزة التي تقام للعام الثاني، معربا عن سعادته لما شاهده من مشاريع للفائزين في تحدي الابتكار الوطني وريادة الأعمال، مؤكدا انه خير دليل على أن شبابنا مبدع ولديه الفكر الراقي البناء القادر على صياغة مستقبل أفضل للبلاد والمساهمة في مواجهة التحديات قد تواجهنا فضلا عن المساهمة في إحداث التطوير الشامل. وأكد ان مجلس الأمة داعم لأي مشاريع تحقق أي تقدم ونهوض لشبابنا الوطني، متمنيا النجاح للجميع، لافتا الى انهم يعولون كثيرا على جيل الشباب في المساهمة الفاعلة لرفع راية الكويت في مختلف المحافل العلمية المحلية والدولية. وبدوره قال مدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري: إن مبادرة مشروع «Startup Kuwait» لريادة الأعمال الذي أطلقته جامعة الكويت بمشاركة الجامعات الخاصة لدعم وتمكين الشباب تأتي تبنيا لتصور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لرؤية الكويت بحلول عام 2035 مركزا إقليميا ماليا وتجاريا. وأضاف الانصاري انه ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذا المشروع الذي يترجم الدور الريادي للكويت في تحفيز الشباب وتأهيلهم نحو ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة بمستوى عال من المهنية والاحترافية، لافتا الى ان الجامعة تزخر بالمواهب والقدرات الشبابية والتي تحملنا مسؤولية دعم هذه المواهب وإبراز وصقل مهاراتهم، معربا عن فخره بمشاركة الطلبة في مشروع «Startup Kuwait» ووصولهم لهذه المرحلة من تحدي الابتكار الذي يعكس ما بذلوه من جهود متميزة، متمنيا لهم جميعا النجاح والتوفيق. وقال: إن هناك 29 مشروعا شاركت هذه السنة وجميعها من كليات عملية ومعظمها سهلة التطبيق سواء ما يتعلق بالصحة وعالم الكمبيوتر والمشاريع التي لها علاقة بالغذاء والمحافظة على الصحة وغيرها من المشاريع الابتكارية المتميزة، مشيرا الى حماس الطلبة والطالبات المشاركين في المشروع والحرص على التنافس الشريف في فرق عمل جامعية.

ومن جانبها قالت مساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط والتطوير المؤسسي د.منى حسين: إن المركز العالمي في كلية العلوم الإدارية تبنى فكرة المشروع بمشاركة العديد من الجامعات والكليات، مشيرة الى ان المنافسات أسفرت عن قيام جامعة الكويت بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت حسين إلى أن الفكرة نابعة من رؤية حضرة صاحب السمو الأمير لتنويع مصادر الدخل وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال وعلى هذا الأساس ارتأت جامعة الكويت في مشاركتنا بالإضافة إلى ثماني جامعات خاصة بهدف تشجيع الشباب.

ومن جهته أكد عضو المركز العالمي بكلية العلوم الإدارية د. رضا بهبهاني على أهمية هذه الفعالية لتعزيز مفهوم التسويق للمشاريع منذ بداية فكرة تكونها، مثمنا جهود الأيدي العاملة في هذا المشروع لإنجاح هذا التحدي في وقت قياسي حيث تم إنجاز هذه المشاريع في وقت لا يقل عن سنة كحد أدنى.

وأعلن بهبهاني عن المشاريع الفائزة وهي:

ـ مشروع «AlZaheiGlass» للطالبات عايشة العنزي والجازي العجمي من كلية علوم وهندسة الحاسوب بجامعة الكويت.

ـ مشروع «»Magniscope للطالبات أريج أحمد، بتول دشتي، لميس وليد، سجيدة حسين من كلية علوم وهندسة الحاسوب.

ـ مشروع «Drag & Drop Playground» للطلبة علي أشكناني، سلمان الأحمد، حسن فيروز، أحمد العازمي من كلية علوم وهندسة الحاسوب.

ـ مشروع «The 3rd Eye» للطالبات فاطمة الدوب، سارة القصار، نورا اليوسف من كلية الهندسة والبترول - تخصص هندسة كهربائية.

ـ مشروع «Italk» للطالبات حصة الشمري، وعايدة العازمي من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

ـ مشروع «Techno Fun Games» للطالبين مشاري العبدالهادي وعبدالمحسن الفليج من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا تخصص علوم كمبيوتر.

ـ مشروع «Habbah» للطالب محمد علوان من الجامعة العربية المفتوحة تخصص إدارة أعمال.

كما حصل مشروع «Diabetic Breathalyzer» للطالبات أسماء الحمدان، بشاير المطوع، منيرة الرباح، سارة علي من كلية الهندسة والبترول - تخصص هندسة كهربائية، على جائزتين الأولى حصوله على أعلى تصويت من الجمهور والثانية لتقديمه خدمة اجتماعية، وحصل مشروع «Your Doctor in your Office» للطالبات رحاب جاد، رزان السمحان، هاجر البلوشي من كلية الهندسة والبترول- تخصص هندسة كهربائية، على دعم من لوياك.