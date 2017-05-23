المتدربات: المدينة الجامعية بيئة تدريبية ثرية تكرس الاهتمام بالأمن والسلامة

سعت إدارة التدريب الميداني في البرنامج الإنشائي إلى تبني استراتيجية تطوير واستثمار كفاءة الكوادر الوطنية وزيادة فاعليتها لرفع قدراتها المهنية بالتعاون المباشر مع الجهات المختلفة في الكويت، وقد تم تطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع من خلال التعاون المشترك فيما بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية والبرنامج الإنشائي بجامعة الكويت، حيث يحتضن مشروع مدينة صباح السالم الجامعية نشاط التدريب الميداني لمهندسين كويتيين حديثي التخرج بهدف إكسابهم المهارات الفنية والكفايات الميدانية التي تضمن تطوير قدراتهم وإمكاناتهم وتأهيلهم للانخراط بسوق العمل بالكفاءة المطلوبة.

وكان الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية قد بدأ في عام 2002 أسلوبا جديدا لدعم التنمية في الكويت من خلال تمويل مشروعات وطنية ذات أهمية إستراتيجية، ومن أهم هذه البرامج الارتقاء بالموارد البشرية لتلبية احتياجات العمل في القطاع الخاص، وقد بدأ الصندوق في تنفيذ هذا البرنامج في إطار التخصصات الهندسية، وذلك بهدف إمداد المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل بالقطاع الخاص، ومن أهداف البرنامج أيضا إيجاد اتصالات عمل بين الشركات الدولية ونظيراتها الكويتية، الأمر الذي يساعد في التنمية الفنية والإدارية للمستقبل.

وفي هذا الإطار، قالت مستشارة التدريب الميداني في مدينة صباح السالم الجامعية ريما الصمصام إن احتضان المدينة الجامعية تدريب مهندسين خريجين من الصندوق الكويتي للتنمية (كتدريب محلي) وتعتبر النسخة الثانية من ثمار التعاون فيما بين البرنامج الإنشائي والصندوق الكويتي للتنمية لتدريبهم داخل مشروع مدينة صباح السالم الجامعية لتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة المهنية والعملية على أرض الواقع من كل الزوايا وضمن المعطيات الكثيرة المتوافرة في هذا المشروع الاستراتيجي، بصورة لا تقل عن كفاءة التدريب خارج الكويت.

وأشارت الصمصام إلى أن التدريب الميداني في المدينة الجامعية هو فرصة للإطلاع على كل مستويات ومراحل الإنشاء في هذا الصرح الضخم وتتدرج من مرحلة البدء بإجراءات تصميم مشاريع المدينة إلى مرحلة التسليم الابتدائي للمشاريع التي انتهت، والوقوف على كل خطوات المراحل التنفيذية تتمثل في أعمال تجهيز الموقع وأعمال الهيكل والتشطيبات بالإضافة إلى أعمال كهربائية وميكانيكية.

وأكدت الصمصام أن التدريب الميداني يعتمد على دراسة الخطة العامة لتنفيذ المدينة الجامعية Project Management Plan ومراجعة تقدم الأعمال في كل مشاريع مكونات مدينة صباح السالم الجامعية من خلال الاطلاع على التقرير الشهري المقدم من مدير المشروع (تيرنر-بروجاكس) والمتضمن نسب الإنجاز وتكلفة كل مشروع وقيمة ما تم من أعمال، إضافة إلى التعرف على الشركات المشتركة بتنفيذ المشروع من مقاول واستشاري، وأيضا دراسة المخطط الهيكلي للمشروع ومراحل التخطيط المعماري ومراحل التصميم المختلفة التي مر بها المشروع. من جهتها، عبرت المتدربة م. دانة الهارون عن إعجابها الشديد بالزيارات الموقعية لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية، وأنها أتاحت لها الفرصة في التعرف عن كثب على مختلف مراحل التنفيذ، حيث اطلعت على مشاريع في مرحلة التشطيب والتأثيث ومشاريع قيد التنفيذ وصب الخرسانة، وأخرى كانت ما تزال في مرحلة الحفر، وأشادت بشدة إلى وجود مركز طبي يعمل على مدار الساعة بكل مشروع ووجود سيارة إسعاف قرب موقع تنفيذ الأعمال تحسبا لحالات الطوارئ.

كما أشادت بوجود معدات وشبكة إطفاء مؤقتة في جميع الطوابق، وبالمواد المخزنة بالموقع المغطاة بأغطية مضادة للحريق منعا لحدوث أي حريق، وانه لا يسمح بتخزين أي مواد لن يجري استخدامها في غضون ثلاثين يوما.

بدورها، قالت المتدربة م. دانة الفرج: إن مسألة الأمن والسلامة في مشروع مدينة صباح السالم الجامعية تأتي على رأس الأولويات وتوليها اهتماما بالغا، وتطبق قواعد الأمن والسلامة على الجميع دون أي استثناء، وندوات للاستشاريين والمقاولين العاملين في المشروع تقام للتشديد على أهمية الأمن والسلامة بموقع الأعمال وللحد من مخاطر حدوث الحوادث والحرائق، كما أن الطرق المؤدية لمواقع الأعمال واضحة لجميع أفراد طواقم العمل بفضل العلامات الإرشادية المتوافرة في هذه الطرق، كما يتم عقد اجتماعات نصف شهرية لمناقشة مستجدات الأمن والسلامة بكل كلية.

وأضافت أنه فيما يخص الخدمات اللوجيستية بالمشروع فهي مفصلة ومنظمة بمنتهى الدقة، وحول الحرم الجامعي توجد بوابات يسهل من خلالها دخول وخروج السيارات والمحركات من وإلى مواقع تنفيذ الأعمال لاسيما أن الطرق المؤدية منها وإليها واضحة بفضل العلامات المرورية التي تسهل الوصول إلى الموقع في حال حدوث، وأيضا خلال تدريبها بمشروع مدينة صباح السالم الجامعية أشادت بحجم الأعمال التي يجري تنفيذها والجهود الحثيثة المبذولة لأجل الحفاظ على سلامة العاملين بموقع الأعمال، واكتسابها قدرا هائلا من الخبرات والمعلومات من ذوي الخبرة من المديرين والمهندسين العاملين بالمشروع.

من جانبها، ذكرت المتدربة م. دلال المناعي أن مشروع مدينة صباح السالم الجامعية يعد فرصة نادرة للمهندسين المتدربين من الصندوق الكويتي للتنمية وجميع الجهات المختلفة للاستفادة منها، حيث وفر لنا بيئة تدريبية ثرية جدا بالمعلومات من خلال حضور بعض اللقاءات التي تقام بشكل دائم، والتي من شأنها تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية ببناء المشروع، وهم المالك والمقاول والمستشار، وتعتبر هذه اللقاءات أمرا ضروريا لمتابعة تنفيذ المشروع ومعرفة آخر التطورات، وكذلك التعرف على طريقة التنفيذ والخطوات الواجب اتباعها لإنجاز المشروع بأدنى حد ممكن من المخاطر والنزاعات وفي الزمن المحدد وبالتكلفة المقررة.