أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أمس الانتهاء من زراعة نصف مليون شتلة برية ضمن الحملة التي اطلقتها شهر أغسطس الماضي بغية المحافظة على البيئة.

وقال المدير العام للهيئة بالإنابة م. حجرف الحجرف في بيان صحافي إن الهيئة حققت نجاحا مبهرا وانجازا غير متوقع بالوصول إلى نصف مليون شتلة برية حتى الآن، موضحا انها تسعى للوصول الى زراعة مليون شتلة برية قبل حلول اغسطس المقبل.

وأوضح الحجرف ان الهيئة قامت بتكريم ادارة الخدمات وفريق «الحلم الأخضر» التطوعي الذي أطلق حملة المشروع الوطني لزراعة نصف مليون شتلة برية بالشراكة معها.

وذكر أن هذه الجهود الكبيرة تعكس عطاء الشباب الكويتيين وتميزهم في العمل التطوعي بما يسهم في النهوض بالبيئة الكويتية مؤكدا دعم الهيئة للانشطة التطوعية التي تخدم الوطن والمجتمع.

من جانبه قال مدير إدارة الخدمات العامة م. فنيس العجمي إن الهيئة في طريقها إلى تدشين المرحلة الثانية من الحملة للوصول إلى زراعة مليون شتلة برية مضيفا ان «هذا الانجاز يعد الأول من نوعه على المستوى المحلي والخليجي».

وأوضح أن الهيئة تتعامل مع جميع المحميات الطبيعية وتزود الوزارات والهيئة والمؤسسات الحكومية وغيرها من الشركات المهتمة بالمحافظة على بيئة الكويت «من دون مقابل».