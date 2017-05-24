عبدالعزيز الفضلي

تتجه أنظار وتطلعات المعلمين والمعلمات بشكل عام اليوم إلى مجلس الأمة وما سيتم اتخاذه في إقرار التعديلات على بعض أحكام القانون 28/2011 الخاص بكادر المعلمين، والتي تقدمت بها جمعية المعلمين عن طريق عدد من النواب، فيما حظيت بالموافقة الكاملة من قبل اللجنتين التشريعية والتعليمية إلى جانب وزارة التربية.

وأعرب رئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي عن ثقته الكبيرة وأهل الميدان من معلمين ومعلمات بما سيتخذه نواب الأمة من قرار داعم للتعديلات، لكونها مشروعة ومستحقة لكادر مستحق، ولما سيكون لها من أثر إيجابي كبير في تعزيز حقوق المعلمين والحفاظ على مكتسباتهم ورفع مكانتهم، وفي تحقيق الغايات التربوية والوطنية المنشودة في تشجيع الكوادر الوطنية على العمل في مجال التعليم، وانصاف المعلمين والمعلمات ومنحهم كامل حقوقهم المكتسبة، وفي المضي قدما للارتقاء بالمسيرة التربوية.

وذكر العجمي أن ما سيتخذه المجلس اليوم من قرار تجاه التعديلات سيكون منعطفا تاريخيا جديدا في مسيرة التعليم وفي الارتقاء بمكانة المعلمين والمعلمات الذين يتحملون المسؤوليات الجسام في تربية وبناء الأجيال وصناعة مستقبل الوطن، وفي منحهم حقهم المناسب من التقدير والرعاية والإنصاف، وبما يتوافق مع المكانة الكبيرة التي يحظون بها من قبل صاحب السمو وسمو ولي العهد.

وكانت التعديلات قد تم إقرارها بصيغتها النهائية من قبل اللجنة التعليمية في مجلس الأمة في اجتماعها الذي عقدته بحضور وزير التربية د.محمد الفارس ووكيل الوزارة د.هيثم الأثري والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص، وممثلين عن وزارة المالية وعن وزارة الأوقاف، إلى جانب حضور رئيس الجمعية مطيع العجمي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.