آلاء خليفة

أعلنت وزارة التعليم العالي امس الثلاثاء عن صدور القرار الخاص باعتماد قائمة الجامعات البريطانية الموصى بها للعام الجامعي (2017 -2018)، بعد أن اعتمدها وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضبط جودة التعليم انتهى من القائمة الجديدة وإعدادها بما يحقق المصلحة العامة تزامنا مع خطة البعثات السنوية للعام (2017-2018)، بناء على القرار الوزاري رقم 108 لسنة 2017 بشأن قوائم مؤسسات التعليم العالي التي يسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.

ودعت الطلبة إلى زيارة موقعها الإلكتروني وكذلك موقع (الاعتماد الأكاديمي Www.nbaq.edu.kw) بغية الاطلاع على الجامعات التي تضمنتها القائمة. وفي شأن آخر، كشفت الوزارة عن توقيعها بروتوكول تعاون مع وزارة الشؤون والعمل للإشراف على أبناء دور الرعاية الاجتماعية الدارسين في الخارج.