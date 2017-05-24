آلاء خليفة

انتظر طلبة السنة الرابعة في كلية القانون الكويتية العالمية KILAW موعد عقد المحكمة الصورية لمقرر (457)، لإبراز قدراتهم في الترافع دفاعا أو ادعاء، حول إحدى القضايا التي يتم تحديدها. أقيمت المسابقة في قاعة المحكمة الصورية التي تعد نموذجا مصغرا يحاكي قاعات المحاكم المحلية والعالمية والمجهزة بكل ما تتطلبه إجراءات التقاضي، وتم إعدادها لتكون إحدى الوسائل التي تسهم في إعداد الطالب لممارسة مهنة المحاماة بعد التخرج لضمان مستقبل مهني متميز لطلبتها.

وقد نظمت إدارة التطوير الطلابي والمسابقات في الكلية هذه المسابقة مع قرب انتهاء العام الجامعي الحالي 2016/2017، لقياس مستوى أداء الطلبة، ومدى كفاءتهم وقدراتهم وامتلاكهم للمؤهلات العلمية والذهنية التي تساعدهم بعد التخرج على النجاح والتفوق المهني.

وبعد افتتاح جلسة المحكمة توالى الطلبة المشاركون لتقديم مرافعاتهم بأسلوب يلامس حدود الاحتراف، تعبيرا عن إلمامهم بالقضية المثارة أمام المحكمة من مختلف الجوانب، واستيعابهم للمنهج الدراسي، واستفادتهم من البرنامج التدريبي الذي خضعوا له ضمن مقررات التدريب العملي.

وبعد التداول أسفرت النتيجة عن فوز كل من الطالبة سارة منصور التي أشرف على تدريبها د.عبد الحكيم عكاشة، والطالب أحمد الفضلي الذي أشرفت على تدريبه د.وئام المصري، وكذلك الطالب جاسم دشتي عن دور الدفاع الذي أشرف على تدريبه د.عبد الحكيم عكاشة.